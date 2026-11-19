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Yıllara göre MSB'ye ayrılan bütçeler:

• 2020: 53 milyar 859 milyon 342 bin ₺

• 2021: 61 milyar 484 milyon 939 bin ₺

• 2022: 80 milyar 440 milyon ₺

• 2023: 182 milyar 770 milyon 968 bin ₺

• 2024: 440 milyar 496 milyon 960 bin ₺

• 2025: 623 milyar 899 milyon 190 bin ₺

• 2026: 822 milyar 930 milyon 177 bin ₺

• 2027: 1 trilyon 532 milyar 647 milyon 499 bin ₺ (teklif edildi)