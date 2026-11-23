GÜVENLİK KAMERASINDA GÖRÜLDÜ TERMAL DRONE İLE TESPİT EDİLDİ
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy'de bir kişinin aslan gördüğünü bildirmesi üzerine dün akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. İhbarın ardından incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde aslan olduğu değerlendirilen bir hayvan tespit edildi. Daha sonra termal kamera donanımlı dronlarla yapılan aramalarda dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvana rastlandı.
ASLANIN KONUMU KAYBEDİLDİ
Arama çalışmalarının hem havadan hem de karadan sürdürüldüğünü belirten Uysal, hayvanın daha önce termal kamerayla tespit edilen konumunun kaybedildiğini söyledi.
Hayvanın hızlı hareket ettiğini ve sürekli yer değiştirdiğini anlatan Uysal, ağaçlık ve sık otlarla kaplı alanın tespiti zorlaştırdığını belirtti. Bölgedeki renklerin de hayvanın fark edilmesini güçleştirdiğini ifade eden Uysal, arama yapılan alanın aslanın doğal yaşam alanı olmamakla birlikte saklanabileceği özellikler taşıdığını söyledi.
JANDARMADAN VATANDAŞLARA "DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI
Arama çalışmalarına çok sayıda kurumun katıldığını aktaran Uysal, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra AFAD, millî parklar ve belediye ekiplerinin de bölgede bulunduğunu bildirdi.
Arama yapılan alanın çevresinde yerleşim yerleri bulunduğunu belirten Uysal, güvenlik önlemleri kapsamında vatandaşlara dikkatli olmaları ve dışarı çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldığını söyledi.
Aslanla karşılaşılması durumunda hayvanın nasıl tepki vereceğinin kesin olarak bilinemeyeceğini dile getiren Uysal, sosyal medyada da böyle bir karşılaşmada neler yapılması gerektiğine ilişkin paylaşımlar yapıldığını aktardı.
TESPİT EDİLİRSE UYUŞTURUCU İĞNEYLE YAKALANACAK
Ekiplerin öncelikli hedefinin hayvanın bulunduğu noktayı yeniden belirlemek olduğunu söyleyen Uysal, yerinin tespit edilmesinin ardından yakalama aşamasına geçileceğini ifade etti.
İstanbul'da daha önce de benzer olayların yaşandığını hatırlatan Uysal, Tuzla'da görülen bir aslanın uyuşturucu iğneyle bayıltılarak koruma altına alındığını belirtti.
Sabahın ilk ışıklarından itibaren ilçe belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve valiliğe bağlı ekiplerin bölgede bulunduğunu anlatan Uysal, uyuşturucu iğnelerle müdahale için hazırlık yapıldığını söyledi. Ekiplerin bu tür bir hayvanla ilk kez karşılaşabileceklerine dikkat çeken Uysal, kullanılacak iğnenin hayvan üzerindeki etkisinin de müdahale sırasında görüleceğini ifade etti.
ASLANIN KİME AİT OLDUĞU ARAŞTIRILACAK
Aranan hayvanın sahibine ilişkin soruların da gündemde olduğunu belirten Uysal, bir iş insanına ait olduğu ve ormanlık alana yakın bir evden kaçtığı yönündeki bilgilerin henüz doğrulanmadığını vurguladı.
Aslanların sıradan evcil hayvanlar gibi beslenemeyeceğine dikkat çeken Uysal, bu tür hayvanların ancak gerekli izinler kapsamında belirli tesislerde veya koruma altındaki doğal park alanlarında bulundurulabildiğini anlattı.
Hayvanın kime ait olduğu, kim tarafından getirildiği ve Türkiye'ye nasıl sokulduğu gibi soruların yakalanmasının ardından araştırılacağını belirten Uysal, şu aşamada bütün çalışmaların hayvanın bulunmasına odaklandığını söyledi.
16 SAATLİK ARAMADA HENÜZ SONUÇ ALINAMADI
Canlı yayında arama çalışmalarının 16 saati geride bıraktığını belirten Oğuzhan Uysal, hayvanın sürekli hareket etmesi nedeniyle yerinin yeniden belirlenemediğini aktardı.
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