GÜVENLİK KAMERASINDA GÖRÜLDÜ TERMAL DRONE İLE TESPİT EDİLDİ

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy'de bir kişinin aslan gördüğünü bildirmesi üzerine dün akşam saatlerinde başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. İhbarın ardından incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde aslan olduğu değerlendirilen bir hayvan tespit edildi. Daha sonra termal kamera donanımlı dronlarla yapılan aramalarda dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvana rastlandı.

Bölgedeki son durumu TVNET ekranlarından aktaran muhabir Oğuzhan Uysal, "İstanbul'da ilginç bir arama operasyonu devam ediyor şu anda. Operasyon 16. saatinde. Dün akşam saatlerinde bir ihbarla başlamıştı. Sarıyer'de, Uskumruköy'de bir aslan görüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. İlk olarak güvenlik kamerası görüntüsünde bir aslan tespit edildi. Ardından yapılan termal drone çalışmalarıyla bir dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvana rastlandı." ifadelerini kullandı.

ASLANIN KONUMU KAYBEDİLDİ

Arama çalışmalarının hem havadan hem de karadan sürdürüldüğünü belirten Uysal, hayvanın daha önce termal kamerayla tespit edilen konumunun kaybedildiğini söyledi.

Bölgenin özelliklerine dikkat çeken Uysal, "Burası çok büyük bir alan değil ancak hem ağaçların hem de zaman zaman sık otların bulunduğu bir yerden bahsediyoruz. Birkaç ekip ayrı ayrı drone kullanıyor. Hem termal kameralarla hem de normal kameralarla arama çalışmaları devam ediyor. Dün akşam termal kamerayla aslanın konumu tespit edilmişti ancak daha sonra konum kaybedildi." dedi.

Hayvanın hızlı hareket ettiğini ve sürekli yer değiştirdiğini anlatan Uysal, ağaçlık ve sık otlarla kaplı alanın tespiti zorlaştırdığını belirtti. Bölgedeki renklerin de hayvanın fark edilmesini güçleştirdiğini ifade eden Uysal, arama yapılan alanın aslanın doğal yaşam alanı olmamakla birlikte saklanabileceği özellikler taşıdığını söyledi.

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JANDARMADAN VATANDAŞLARA "DIŞARI ÇIKMAYIN" UYARISI

Arama çalışmalarına çok sayıda kurumun katıldığını aktaran Uysal, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra AFAD, millî parklar ve belediye ekiplerinin de bölgede bulunduğunu bildirdi.

Uysal, "İstanbul Valiliği'ne bağlı AFAD ekipleri burada, millî parklar burada, polis ve jandarma ekipleri burada. Jandarma ekipleri elleri tetikte bekliyor. Vahşi bir hayvandan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arama yapılan alanın çevresinde yerleşim yerleri bulunduğunu belirten Uysal, güvenlik önlemleri kapsamında vatandaşlara dikkatli olmaları ve dışarı çıkmamaları yönünde uyarılar yapıldığını söyledi.

Aslanla karşılaşılması durumunda hayvanın nasıl tepki vereceğinin kesin olarak bilinemeyeceğini dile getiren Uysal, sosyal medyada da böyle bir karşılaşmada neler yapılması gerektiğine ilişkin paylaşımlar yapıldığını aktardı.

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TESPİT EDİLİRSE UYUŞTURUCU İĞNEYLE YAKALANACAK

Ekiplerin öncelikli hedefinin hayvanın bulunduğu noktayı yeniden belirlemek olduğunu söyleyen Uysal, yerinin tespit edilmesinin ardından yakalama aşamasına geçileceğini ifade etti.

Uysal, "Şu aşamada henüz tam tespiti yapılabilmiş değil. Bulunduktan sonra çalışmalar bu sefer yakalamaya yönelik devam edecek. Uyuşturucu iğnelerle bayıltılıp ardından koruma altına alınmaya çalışılacak." dedi.

İstanbul'da daha önce de benzer olayların yaşandığını hatırlatan Uysal, Tuzla'da görülen bir aslanın uyuşturucu iğneyle bayıltılarak koruma altına alındığını belirtti.

Sabahın ilk ışıklarından itibaren ilçe belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve valiliğe bağlı ekiplerin bölgede bulunduğunu anlatan Uysal, uyuşturucu iğnelerle müdahale için hazırlık yapıldığını söyledi. Ekiplerin bu tür bir hayvanla ilk kez karşılaşabileceklerine dikkat çeken Uysal, kullanılacak iğnenin hayvan üzerindeki etkisinin de müdahale sırasında görüleceğini ifade etti.

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ASLANIN KİME AİT OLDUĞU ARAŞTIRILACAK

Aranan hayvanın sahibine ilişkin soruların da gündemde olduğunu belirten Uysal, bir iş insanına ait olduğu ve ormanlık alana yakın bir evden kaçtığı yönündeki bilgilerin henüz doğrulanmadığını vurguladı.

Uysal, "Yakalandıktan sonra aslanın kime ait olduğu sorusu da gündemde. Bir iş adamına ait olduğu söyleniyor. Bu ormanlık alana yakın bir evden kaçtığı şeklinde bilgiler var ancak bunlar henüz teyit edilmiş değil." dedi.

Aslanların sıradan evcil hayvanlar gibi beslenemeyeceğine dikkat çeken Uysal, bu tür hayvanların ancak gerekli izinler kapsamında belirli tesislerde veya koruma altındaki doğal park alanlarında bulundurulabildiğini anlattı.

Hayvanın kime ait olduğu, kim tarafından getirildiği ve Türkiye'ye nasıl sokulduğu gibi soruların yakalanmasının ardından araştırılacağını belirten Uysal, şu aşamada bütün çalışmaların hayvanın bulunmasına odaklandığını söyledi.

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16 SAATLİK ARAMADA HENÜZ SONUÇ ALINAMADI

Canlı yayında arama çalışmalarının 16 saati geride bıraktığını belirten Oğuzhan Uysal, hayvanın sürekli hareket etmesi nedeniyle yerinin yeniden belirlenemediğini aktardı.