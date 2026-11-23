Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde görülen aslanın bulunması için ekipler gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Aramaların 15. saatinde bölgeden bildiren Yeni Şafak muhabiri Ahmet Gündoğdu, çalışmaların hem havadan hem de karadan yürütüldüğünü anlattı.

Gündoğdu, vatandaşları da uyararak aslanla karşılaşılması durumunda hayvana yaklaşılmaması, fotoğraf çekilmeye çalışılmaması ve güvenli bir alana geçilmesi gerektiğini hatırlattı.

Reklam Reklam

Özgün

Sarıyer'de görülen aslan yakalandı mı, bulundu mu?

Gündem

Sarıyer'de aslan görüldüğü ihbarı üzerine gece boyu arama çalışmaları sürdü

Gündem

Aslanın sahibi kim? Sarıyer Uskumruköy muhtarı açıklama yaptı

Hayat

Aslanın saldırısına uğrayan çiftçi taburcu olurken güldürdü: 'Sivrisinek ısırmasın diye üstümü örttüm, aslan ısırdı'

Gündem

Antalya'da aslanın saldırması sonucu yaralanan kişi taburcu edildi

Gündem

Antalya'da aslan saldırısına uğrayan Süleyman Kır ucuz kurtulmuş: Ona 'Kara Murat' diyoruz, felç kalıp gözünü kaybedebilirdi