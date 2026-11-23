İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde görülen aslanın bulunması için ekipler gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Aramaların 15. saatinde bölgeden bildiren Yeni Şafak muhabiri Ahmet Gündoğdu, çalışmaların hem havadan hem de karadan yürütüldüğünü anlattı.
Gündoğdu, vatandaşları da uyararak aslanla karşılaşılması durumunda hayvana yaklaşılmaması, fotoğraf çekilmeye çalışılmaması ve güvenli bir alana geçilmesi gerektiğini hatırlattı.
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