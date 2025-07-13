Aslanın saldırısına uğrayan çiftçi taburcu olurken güldürdü: 'Sivrisinek ısırmasın diye üstümü örttüm, aslan ısırdı'

Yaklaşık 5 günlük tedavisinin ardından Kır, hastaneden taburcu edildi. Aslanla yaşadığı o anları tekrar paylaşan Kır, "Dünyada bu da başımıza geldi. Vücudumda saymakla bitmez dikiş izleri var. Ömrüm 41 yıl Toros dağlarında hayvan otlatmakla geçti. Hiçbir vahşi hayvanla karşılaşmadım. Manavgat'ın ovasında vahşi hayvanla karşılaştık. 4 yıl önce hayvancılığı bırakıp tarıma başlamıştım ve yer fıstığı ekmiştim. Onları suladıktan sonra biraz yatıp dinlenmek istedik. Hanım, ‘Süleyman ayağımızın yanında yabancı bir cisim var, şuna bir bak' dedi. Üstümüzde de sivrisinekten korunmak için battaniye vardı. Onu kaldırdığımda aslan olduğunu fark ettim. Hemen üzerime atladı. Mücadele ettik. Ayaklarımı ısırdı. Boynunun kıllı yerlerinden tuttum. En son boğazıma sarıldı, ben de onun boğazını gırtlakladım. Sonra aslan 10 metre uzaklaştı. Korku filmlerindeki gibiydi. Daha sonra askerler geldi. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi, aslan zaten düşündürecek zaman da bırakmadı. Dişleri büyüktü, bir pençe atıyordu bir ısırıyordu" dedi.