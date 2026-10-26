Dicle Elektrik’ten Şanlıurfa’nın LED dönüşümüne 102 milyon TL’yi aşan yatırım

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki altı ilde faaliyet gösteren Dicle Elektrik, şebeke yatırımlarının yanı sıra enerji verimliliğini artırmaya yönelik LED dönüşüm çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Şanlıurfa genelinde 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilen 102 milyon 500 bin TL tutarındaki yatırımla 31 bin 396 LED armatürün montajı tamamlandı. Çalışmalarla enerji tüketiminin ve bakım ihtiyacının azaltılması, aydınlatma kalitesinin ise artırılması hedeflendi.

Köprülü kavşaklar LED sistemlerle yenilendi

Şanlıurfa’nın ana arterlerinde ve ulaşım yoğunluğunun yüksek olduğu noktalarda bulunan köprülü kavşaklar da LED dönüşüm programına dahil edildi. Şehir Hastanesi Köprülü Kavşağı, Azerbaycan Köprülü Kavşağı, Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı, 15 Temmuz Şehitler Köprülü Kavşağı ve 15 Temmuz Demokrasi Köprülü Kavşağı’nın yanı sıra GAP Havalimanı Yolu, Göbeklitepe Çevreyolu ve Fuzuli Caddesi yeni nesil LED sistemlerle aydınlatıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarla özellikle gece saatlerinde görüş koşullarının iyileştirilmesine ve trafik güvenliğinin desteklenmesine katkı sağlanırken, kentin önemli ulaşım noktaları da daha modern bir aydınlatma altyapısına kavuşturuldu.

Daha düşük tüketim, daha uzun kullanım ömrü

Geleneksel aydınlatma sistemlerine kıyasla daha düşük enerji tüketimi ve uzun kullanım ömrü sunan LED armatürler, yüksek ışık verimliliğiyle de öne çıkıyor. Daha homojen bir aydınlatma sağlayan sistemler, sürücü ve yayaların gece görüş koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunurken uzun kullanım ömrü sayesinde bakım ve arıza ihtiyacının azaltılmasını sağlıyor. Böylece enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması ve işletme süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amaçlanıyor.