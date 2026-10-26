Yozgat’ta korkutan görüntü: Tarlada derin yarıklar ve çökmeler oluştu

Biz deprem olarak değil de ilk gören arkadaş işte ’Kömür ocağının üstündeki toprak kaymış’ dedi. Hani herhangi bir deprem hissetmedik. Yok öyle de bir his olmadı ki. En azından bir his olmuş olsaydı deprem olunca kaydı derdik. Burada elektrik var. Görmüş olduğumuz direk yatmış. Her an devrilip çok büyük bir arıza çıkartabilir, birilerine zarar verebilir. Bunların önleminin alınmasını bekliyoruz" dedi.