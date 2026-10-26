Tescilli üzümde hasat devam ediyor: 80 bin ton rekolte bekleniyor

Güzelyalı ve çevre köylerde üzüm toplama işlemlerinin sürdüğünü ifade eden Beytullah Efe, " Şu an bağ bozumu dönemindeyiz. Kendi köyümüz ve civar köylerde yaklaşık 80 bin ton rekolte bekleniyor. Elazığ’ın pek çok yerine gönderdiğimiz gibi Türkiye’nin de pek çok yerine gönderiyoruz. Şu an elimizde Elazığ’ın ’Ağın Beyazı’ cinsi dediğimiz ve Türkiye’de de ’Elazığ Beyazı’ olarak bilinen iri salkım, iri tane, şeffaf ve lekesiz üzümümüz bulunuyor ve bunun hasadını yapmaktayız" dedi.







