Mike Tyson ismiyle bilinen dünyaca ünlü boksör Malik Abdülaziz İstanbul’da: Derbi sorusuna verdiği yanıt gündem oldu
18:55, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 00:35, 27/10/2026, Salı
IHA
Malik Abdülaziz (Mike Tyson) İstanbul’a geldi.
Dünyaca ünlü boksör Malik Abdülaziz (Mike Tyson) İstanbul’a geldi. Bir dizi projesi için İstanbul’a gelen Tyson, Türkiye’de olduğu için mutlu olduğunu belirtti.
Dünyaca ünlü ABD’li boksör ve oyuncu Malik Abdülaziz (Mike Tyson), bir dizi projesi için İstanbul’a geldi. Ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı’na iniş yapan Tyson, İGA-JETEX özel terminalinin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"Sadece Brezilya ve Arjantin’i takip ediyorum"
Geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Tyson, gerçekleştireceği dizi projesi için de heyecanlı olduğunu dile getirdi. Bu akşamki Fenerbahçe-Galatasaray derbi karşılaşması üzerine Türkiye Futbol Ligi’ni takip edip etmediğinin sorulmasının üzerine,
"Sadece Brezilya ve Arjantin’i takip ediyorum, bana onlardan bahset"diye cevap verdi.
Ardından Tyson, basın mensuplarına teşekkür ederek kendisini bekleyen araca bindi ve havalimanından ayrıldı.
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Başlıklar :Mike TysonDiziTürkiyeBoksörMalik Abdülaziz