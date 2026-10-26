Namazla alay edip kendilerini rezil ettiler
İtalya’da bir metro vagonunda kaydedilen görüntüler, Müslümanları hedef alan organize bir algı çalışmasını gözler önüne serdi. Namaz kılıyor gibi davranan kişilerin ayakkabılarını çıkarmaması ve her rekatta iki yerine dört kez secdeye gitmesi, sergilenen eylemin kasıtlı bir kurgudan ibaret olduğunu ortaya koydu.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, hareket halindeki bir metro vagonunda kapı önünü kapatacak şekilde yere çöken şahısların ibadet taklidi yaptığı anlar yer alıyor. Ancak İslamiyet’in en temel ibadetlerinden biri olan namazın kurallarıyla bağdaşmayan detaylar, durumun masum bir ibadet arayışı olmadığını açıkça gösteriyor.
Namaz kılan kişilerin ayakkabılarıyla doğrudan zemine basmaları ve rekat başına iki secde yerine peş peşe dört kez secdeye varmaları, sergilenen tablonun bilinçli bir mizansen olduğunu belgeliyor.
Kamusal Düzen Üzerinden Olumsuz Algı Çabası
Söz konusu provokasyonun yalnızca dini ibadet tahrif etmekle kalmayıp, Müslümanları kamusal alanda diğer yolcuları kasıtlı olarak engelleyen, kurallara ve ortak yaşam kültürüne saygı göstermeyen bireyler gibi konumlandırmayı hedeflediği dikkat çekiyor. Vagon kapısının önünü bilinçli olarak kapatarak yolcuların iniş binişini aksatacak bir pozisyonda durulması da bu algıyı pekiştirmek için kurgulanan sahnelerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
İslam düşmanlığı sahnede
Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda, ibadetin tahrif edilerek sergilendiği bu tür kurguların, son dönemde Avrupa genelinde tırmandırılmak istenen İslamofobik atmosferi beslemeyi ve toplum nezdinde Müslümanlara yönelik önyargıları diri tutmayı amaçladığını vurguluyor.
Dini esasları bilmeyen kitleler üzerinde infial oluşturmayı hedefleyen bu tip provokasyonlar, bilinçli dezenformasyon ve kara propagandanın açık birer örneği olarak nitelendiriliyor.