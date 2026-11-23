MEZARLIKTAKİ GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ÇEKTİ
İstiklal Kadınları Hareketi Derneği Başkanı Nursena Gür'ün geçmiş yıllarda mezarlıkta çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde Gür'ün alkol aldığı sırada kullandığı ifadeler tepki topladı.
Gür'ün, "Biraz önce Fatiha'mızı da okuduk, şimdi de ölülerin ruhuna şerefe kaldırıyoruz." sözleriyle alkol aldığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Gür'ün davranışına yönelik çok sayıda tepki geldi.
SAVUNMASI KISA SÜREDE BOŞA DÜŞTÜ
Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Nursena Gür, görüntülerin 16 yaşında çekildiğini öne sürerek yaşananlardan pişmanlık duyduğunu ifade etti.
Gür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
GÖRÜNTÜLERDEKİ ÜRÜN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Gür'ün olayın yaşandığı dönemde 16 yaşında olduğunu söylemesinin ardından görüntülerdeki bir ayrıntı gözlerden kaçmadı. Mezarlıkta tükettiği alkolün 2022 yılbaşına özel piyasaya sürülen bir ürün olduğu tespit edildi.
ZAFER PARTİSİ'NDE GÖREV ALMIŞTI
Nursena Gür'ün 2024 yılında Zafer Partisi İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenildi.
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