İETT, yeni araçların kırmızı renkte olup olmamasına karar vermek amacıyla 19 Kasım’da resmi X hesabı üzerinden bir anket başlattı.
Kırmızı-beyazın kökeni 1939’a dayanıyor
İETT, 16 Haziran 1939 tarihinde Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmelerinin millileştirilmesiyle kuruldu. Kurumun kimliğiyle özdeşleşen kırmızı-beyaz logo renkleri ise doğrudan Türk bayrağından ilham alıyor.
Yıllara göre İETT otobüslerinin renk yolculuğu
İstanbul caddelerinde hizmet veren İETT otobüsleri, kurulduğu günden bu yana pek farklı tasarımla İstanbulluların karşısına çıktı. Yıllar içinde filoda yaşanan renk değişimleri ise şöyle sıralanıyor:
- 1965: Üst kısmı krem, alt kısmı kırmızı olan klasik tasarıma geçildi.
- 1990: Otobüsler turuncu ve mavi renklere büründü.
- 1996: Krem-bej üst ve kırmızı alt bölümden oluşan eski tasarıma yeniden dönüldü.
- 2006: Filoya yeşil-beyaz ağırlıklı, çevre dostu yeni otobüsler dahil edildi.
- 2011: Otobüs A.Ş. bünyesindeki araçlar erguvan, Özel Halk Otobüsleri ise turkuaz renkte hizmet vermeye başladı.
- 2012: İETT’nin ana filosunda sarı-beyaz damalı tasarım benimsendi.
- 2020 ve sonrası: Otobüslerin tamamında tek tip sarı renge geçiş yapıldı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.