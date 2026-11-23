Yürürlükteki karara göre, İstanbul genelindeki alışveriş, iş ve ticaret merkezi otoparklarında ilk 3 saatlik (0-3 saat) kullanım ücretsizdir.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) yürürlükteki kararı doğrultusunda İstanbul genelindeki alışveriş, iş ve ticaret merkezi otoparklarındaki denetimlerini sürdürüyor.

İBB ekipleri yaptıkları denetimlerde, bu merkezlerin otoparklarında ilk üç saatlik (0-3 saat) kullanımın ücretsiz olması gerekirken 50 alışveriş, iş ve ticaret merkezinin bu kurala uymadığını tespit etti.

Denetimlerde son bir hafta içinde kurala uymayan ve İstanbulluları mağdur eden işletmelere yönelik 655 adet idari yaptırım tutanağı düzenlendi.

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Bu kapsamda toplam 2 milyon 426 bin 775 lira tutarında cezai işlem uygulandı.

İBB, kurala aykırı uygulama yapan işletmecilere ve yönetimlere, UKOME kararına uygun davranmaları gerektiğini bildiren resmi yazılar gönderdi.

Yürütülen bilgilendirme ve denetim çalışmaları sonucunda 14 alışveriş ve ticaret merkezi, ilk üç saatlik otopark kullanımının ücretsiz olduğunu gösteren tarife listelerini otopark girişlerine ve ödeme noktalarına asarak uygulamalarını mevzuata uygun hale getirdi.

Kurala aykırı uygulamalar şikayet edilebiliyor

İstanbul'da alışveriş ve ticaret merkezi otoparklarında ilk üç saat ücretsiz uygulamasına aykırı bir durumla karşılaşan İstanbullular, İBB Çözüm Merkezine şikayette bulunabiliyor.

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Bu kurala aykırı şekilde ücret talep eden işletmeler hakkında İBB Zabıta ekipleri tespit tutanağı düzenliyor.

Tutanaklar, idari para cezası kararı alınmak üzere İBB Encümen Müdürlüğüne bildiriliyor. 2026 yılı itibarıyla araç başına 3 bin 705 lira idari para cezası uygulanıyor.

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