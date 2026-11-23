Küçükçekmece'de ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza Tevfikbey Mahallesi'nde meydana geldi
Saat 22.00 sıralarında Tevfikbey Mahallesi Şehit Önder Balkaya Sokak'ta, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 26 AOV 658 plakalı otomobil ile 34 PGN 689 plakalı ambulans bilinmeyen nedenle çarpıştı.
Savrulan otomobil, çarpışmanın etkisiyle park halindeki başka bir araca çarptıktan sonra durabildi.
Otomobilde bulunan 3 kişi ile ambulans şoförü kazada yaralandı.
Bölgeye, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahale etmesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar, olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.
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