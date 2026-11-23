Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığınca İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Ümmetin Birliği ve Küresel Sorunlar Uluslararası Fetva Kurulları İstişare Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Arpaguş, bilgiye erişimin kolaylaşmasına rağmen doğru bilgiyi yanlıştan ayırmanın büyük bir sorun olduğunu söyledi: "Bugün her ne kadar bilgiye erişim kolaylaşmışsa da doğru bilgiye ulaşmak ve yanlış olandan ayırt etmek büyük bir problem olarak karşımızda durmaktadır. Bu da toplumları bir fetva karmaşasına sürüklemektedir."

Ümmetin birliği öncelikli mesele

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa İstanbul Valisi Davut Gül ile davetliler katıldı. Tilaveti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Kurra Hafız Bünyamin Topçuoğlu yaptı; program, kısa film gösterimi ve konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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Toplantıda ümmetin istikametinin, köklü değerlerinin ve birlik ve beraberliğinin yeniden güçlendirilmesi amacıyla bir araya geldiklerini belirten Arpaguş, insanlığın yönünü kaybettiği, anlam krizleriyle yapısal sarsıntıların toplumları kuşattığı bir dönemden geçildiğini ifade etti.

Arpaguş, Müslüman alimlerin ilim ve rehberliğine duyulan ihtiyacı şöyle dile getirdi: "İnsanlığın yönünü kaybettiği, anlam krizlerinin ve yapısal sarsıntıların küresel ölçekte her toplumu kuşattığı fırtınalı bir çağda yaşıyoruz. Böyle bir dönemde tüm insanlığın Müslüman alimlerin ilmine ve rehberliğine her zamankinden daha fazla muhtaç olduğunu açıkça ifade etmek isterim. Çünkü alimler, zamanın ruhuna istikamet veren, İslam’ın barış idealini hayata taşıyan ve insanlığın arayışlarına ışık tutan kılavuzlardır. Bugün karşımızdaki en büyük sorun, ne ekonomik dalgalanmalar ne de sınırları zorlayan teknolojik dönüşümlerdir. Bizim esaslı meselemiz, ümmet bilincimizde oluşan aşınma ve bunun neticesinde zihinlerimize örülen yapay duvarlardır. Coğrafyamızın parçalanmışlığı ve fikri ayrılıklarımız da bunun bir yansımasıdır. Bu sebeple, toplantımızın öncelikli meselesini ümmetin birliği, kardeşliği, dayanışması ve topyekun kenetlenmesi olarak tayin etmiş bulunuyoruz. Tarih bizlere açıkça göstermiştir ki bir medeniyetin gücü ve bekası, hem fikri altyapısıyla hem de bunu ayakta tutan müesseseleriyle doğrudan ilişkilidir".

Ortak şura meclislerinin İslam ümmetinin kalbini, ruhunu ve zihnini bir arada tutan kurumların başında geldiğini belirten Arpaguş, fıkhi rehberlik mekanizmalarının da bu meclislerin bir parçası olduğunu söyledi. Bu yapıların inanç ile hayat, geçmiş ile gelecek arasında köprü kurduğunu ifade eden Arpaguş, şura kültürüyle alınan kararların ümmetin vicdanını ve iradesini temsil ettiğini kaydetti.

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Muhammed Ali Yiğit Anadolu Ajansı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş (ortada), Diyanet İşleri Başkanlığınca Şişli'de bir otelde düzenlenen "Ümmetin Birliği ve Küresel Sorunlar Uluslararası Fetva Kurulları İstişare Toplantısı"na katıldı.

Dijital bilgi platformlarına ihtiyaç var

Ümmetin birliğini tehdit eden unsurların coğrafi ve siyasi alanlarla sınırlı kalmadığını, dijital ve zihinsel alana da yayıldığını belirten Arpaguş, dijitalleşme ve yapay zekanın hayatın merkezine yerleşmesiyle insanlığın büyük bir zihinsel karmaşayla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Arpaguş, dijital mecraların dini bilgi alanına etkisi konusunda şu ifadeleri kullandı: "Bugün ümmetin birliğini tehdit eden unsurlar, sadece coğrafi veya siyasi düzlemde kalmamakta; dijital ve zihinsel alana da sirayet etmektedir. Dijitalleşme ve yapay zekanın hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte insanlık, tarihin en büyük zihinsel karmaşalarından birine maruz kalmaktadır. Algoritmaların yönettiği bir dünyada dijital mecraların kontrolsüzlüğü, ne yazık ki dini bilgi alanını da hayli kirletmektedir. Bugün her ne kadar bilgiye erişim kolaylaşmışsa da doğru bilgiye ulaşmak ve yanlış olandan ayırt etmek büyük bir problem olarak karşımızda durmaktadır. Bu da toplumları bir fetva karmaşasına sürüklemektedir. İşte tam da bu karmaşa ortamında, kurumsal dini otoritelerimizin ve fetva kurullarımızın birer güven limanı olarak öne çıkarılması gerekmektedir. Özellikle çağdaş inanç krizleriyle, deizm ve ateizm gibi akımlarla sınanan genç kuşakların şüphelerine ve arayışlarına rehberlik edecek, ümmetin köklü mirasına bağlı bir fıkhi paradigma üretmek zorundayız. Bunun bir gereği olarak sağlıklı bilgiye ulaşılabilecek güvenilir, dijital bilgi platformlarının kurulması acil bir ihtiyaç olarak karşımızda durmaktadır".

İslam dünyası tek ses olmalı

Arpaguş, ümmetin iç bütünlüğünün güçlendirilmesinin yanı sıra dışarıdan gelen tehditler ve küresel adaletsizlikler karşısında da ortak bir tutum alınması gerektiğini söyledi.

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İslam dünyası ve insanlığın küresel şiddet ile sistematik zulümlerin gölgesinde kaldığını belirten Arpaguş, mülteciler, göçmenler ve sığınmacıların yaşadığı sorunlara dikkat çekti: "Ümmetin birliğini kendi içimizde tahkim ederken, dışarıdan gelen tehditlere ve küresel adaletsizliklere karşı da tek bir vicdan, tek bir ses olmak zorundayız. Zira bugün İslam dünyası ve bütün insanlık, küresel şiddetin ve sistematik zulümlerin gölgesinde inlemektedir. Bu zulüm sarmalının en acı faturasını ise evlerini, yurtlarını ve tüm hatırlarını geride bırakarak hicret etmek zorunda kalan mülteciler, göçmenler ve sığınmacılar ödemektedir. Göç ve iltica süreçlerinin doğurduğu insani, hukuki ve fıkhi sorunlar, İslam’ın ilke ve değerleri ekseninde acil çözümler üretilmesi gereken en önemli hususlardandır. Aynı şekilde gayrimüslim toplumlarda var olma mücadelesi veren Müslüman azınlıkların durumları, yani azınlıklar fıkhı, çalışılması gereken bir ödev olarak önümüzde durmaktadır. Bu çerçevede azınlık statüsündeki tüm kardeşlerimizin kimliklerini koruyarak ümmet gövdesine kalben bağlı kalmaları mutlaka temin edilmelidir. Bununla birlikte kendi arayışları neticesinde hakikati bulup İslam ile şereflenen mühtedi kardeşlerimizin uyum süreçlerinde, fıkhi ve sosyal adaptasyonlarında da kurullarımızın yol göstericiliğine ihtiyaç vardır. İslam’ın adalet ve barış mesajını terörle, kanla ve vahşetle lekelemek isteyen küresel odaklara, Müslümanları hedef alan nefret söylemlerine ve İslamofobik hastalıklara karşı alimlerimizin ortaya koyacağı ortak, net ve sarsılmaz bir duruş, son derece önemlidir. Böyle bir duruş, özellikle yeni nesiller için en büyük fikri sığınak ve kalkan olacaktır".

Helal gıda için ortak karar çağrısı

Modern zamanların önemli sorunları arasında adaletsiz ekonomik sistemlerin ürettiği yoksulluk, gelir uçurumları, finansal işgaller ve yeni sömürgecilik biçimlerinin bulunduğunu belirten Arpaguş, tüketim kültürünün israfı, doyumsuzluğu ve sınırsız harcama anlayışını büyüttüğünü söyledi.

Arpaguş, İslam'ın iktisat bilinci ile kanaat, infak ve yardımlaşma ahlakının küresel ölçekte yeniden ihya edilmesi gerektiğini ifade etti. Müslümanların günlük hayatını doğrudan etkileyen helal gıda ve belgelendirme süreçlerinin devasa bir küresel sektöre dönüştüğünü belirten Arpaguş, bu alanın sahte, paravan ve liyakatsiz yapıların yanı sıra ticari kaygıyla hareket eden istismarcılar için bir rant alanı haline geldiğini kaydetti.

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Ortak fetva kurullarının alacağı kararlarla ümmetin hakkını, hukukunu ve sağlığını en üst düzeyde koruması gerektiğini dile getiren Arpaguş, helal lokmanın temiz nesil, temiz toplum, huzurlu gelecek ve ibadetlerin makbul olması bakımından şart olduğunu söyledi.

Muhammed Ali Yiğit Anadolu Ajansı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığınca Şişli'de bir otelde düzenlenen "Ümmetin Birliği ve Küresel Sorunlar Uluslararası Fetva Kurulları İstişare Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Aile kurumu tehdit altında

Aile kurumunun geleceğinin evlilik önündeki yapay ve sosyoekonomik engeller, hızla artan boşanma oranları ve dünya genelinde doğurganlığın dramatik biçimde düşmesi nedeniyle tehdit altında olduğunu belirten Arpaguş, şöyle konuştu: "Bugün insanlığa ve inancımıza yönelik en büyük, en organize saldırı, tam da bu temiz nesle, insanlığın ve ümmetin en kutsal, en dokunulmaz kalesi olan aile kurumuna yapılmaktadır. Aile kurumunun geleceği, evlilik önündeki yapay ve sosyoekonomik engeller, hızla artan boşanma oranları ve dünya genelinde doğurganlığın dramatik biçimde düşmesi gibi ciddi krizlerle büyük bir tehdit altındadır. Bu krizler, ne yazık ki sınırları zorlayan genetik müdahaleler, sinsice yürütülen cinsiyetsizleştirme politikaları ve fıtrata aykırı yönelimlerin küresel ölçekte meşrulaştırılması çabalarıyla daha da derinleşmektedir. Ortak akıl mekanizmalarımız, neslin korunması ilkesini merkeze alarak, ailemizi, çocuklarımızı ve insanlığın fıtratını koruyacak sağlam fıkhî ve ahlâkî surlar inşa etmek ve bu alanda tüm insanlığa rehberlik etmek zorundadır".

Yeni teknolojiler için fıkhi çerçeve

Yapay zeka mühendisliğiyle birlikte insanı robota, robotu insana dönüştürmeyi hedefleyen yaklaşımların gündeme geldiğini belirten Arpaguş, transhümanist akımların insan biyolojisini yapay yollarla değiştirmeyi amaçladığını söyledi.

Arpaguş, teknoloji ve fıkıh ilişkisine dair değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "İnsanı robota, robotu insana dönüştürmeyi, insan biyolojisini yapay yollarla değiştirerek fıtrata meydan okumayı hedefleyen transhümanist akımları konuşuyoruz. Bilim laboratuvarlarında geliştirilen yapay rahimler, kök hücre çalışmaları ve modern tıp alanındaki olağanüstü gelişmeler, canın ve neslin korunmasına dair tedbir sınırlarını yeniden çizmemizi gerektirmektedir. Ayrıca bugün ortaya çıkan yeni nesil dijital mülkiyet kavramları, klasik mülkiyet ve ticaret fıkhını kökten değiştirmektedir. Eğer fetva kurullarımız bu teknolojilerin gerisinde kalırsa, çağın fıkhını yazmamız mümkün olmayacaktır".

Bilime ahlaki, insani ve vicdani sınırlar çizerek onu insanlığın hizmetine sunan bir medeniyetin mensupları olduklarını belirten Arpaguş, bu medeniyet perspektifinin küresel iklim değişikliği, su savaşları, karbon salınımı ve çevre kirliliği gibi sorunlar karşısında da ortaya konulması gerektiğini ifade etti.

Arpaguş, Allah'ın dünyaya koyduğu dengenin insanlığın hırsı, açgözlülüğü ve sömürü arzusu nedeniyle bozulduğunu, bunun İslam'ın emanet ilkesinin doğrudan ihlali olduğunu söyledi. Çevre krizi konusunda Müslüman toplumlarda bilinç oluşturulması gerektiğini belirten Arpaguş, bu alandaki mücadelenin sadece seküler organizasyonların tekelinde bırakılması gerektiğini dile getirdi.

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