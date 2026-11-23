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Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü, Haseki Tramvay durağı yakınlarında çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu bildirilen kazaya ekiplerin müdahalesi sürüyor.

METRO İSTANBUL DUYURDU: SEFERLER DEĞİŞTİ

Kazanın ardından Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda geçici bir süre için seferler Kabataş-Beyazıt ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.