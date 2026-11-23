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Ankara'da Çayyolu'ndan Kızılay istikametine ilerleyen bir cipin tehlikeli şerit değiştirerek kazaya karıştığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

EHLİYETİNE DAHA ÖNCE İKİ KEZ EL KONULMUŞ

Sivil trafik ekiplerinin yaptığı incelemelerde, cip sürücüsünün C.Ş. olduğu belirlendi. Sürücünün geçmişine yönelik sorgulamada ise dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. C.Ş.'nin daha önce iki kez alkollü araç kullanması nedeniyle sürücü belgesinin geri alındığı tespit edildi.

SÜRÜCÜ VE ARAÇ SAHİBİNE 250 BİN LİRA CEZA

Polis ekipleri, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten C.Ş.'ye cezai işlem uyguladı. Araç sahibi hakkında da ilgili kanun maddesi kapsamında işlem yapılırken sürücü ve araç sahibine kesilen idari para cezalarının toplamı 250 bin lirayı buldu.