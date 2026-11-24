Türkiye’nin ev sahipliğini yaptığı BM İklim Konferansı, on dört gün süren maratonun ardından üst düzey karar metninde uzlaşma olmadan sona erdi. Meselenin sadece iklim politikalarıyla ilgili olmadığı açık. Orada yaşanan şey üç dünya savaşıdır: Geliri petrole dayalı, S. Arabistan gibi üretici ülkeler fosil yakıtları savunmuş, gelişmiş ülkeler (AB ve beraberindekiler) yoksul ülkelere iklim için daha fazla maddi destek olmak istememiş, düşük gelir grubundaki ülkelerin beklentileri bu ikisi arasında sıkışmıştır. Konu bir hayli teknik. Sizi detaylara boğmadan, Pazar günü Antalya’da yaşananlarla ilgili kısa bir arka plan bilgisi verip daha sonra ne demek istediğimi açıklayayım.

Malum; COP31 Türkiye ve Avustralya’nın ortaklığıyla gerçekleşti. Bu ortaklıkta bir iş bölümü yapılmıştı: Türkiye müzakerelere ev sahipliği yaparken, müzakereleri yönetme işi Avustralya’nın sorumluluğundaydı. Diğer bir deyişle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum COP31 Başkanlığını üstlendi. Başmüzakereci rolü ise Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen’a verildi (Bu görev paylaşımı ilk kez oluyor.)

YOĞUN TRAFİK SONUÇ GETİRMEDİ

Kriz ilk olarak Chris Bowen’ın yönettiği müzakerelerde patlak verdi. Türkiye ve Avustralya’nın şekil verdiği Örtü Karar (yani üst düzey nihai karar metni) üzerinde anlaşmazlık yaşandı. Metinde ne vardı? Küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlama kararlılığı, Türkiye’nin önerdiği elektriğin tüketimdeki payının 2035’te yüzde 35’e çıkarılması hedefi, iklim teknolojileri ile uyum finansmanının 2035 yılına kadar en az 3 katına çıkarılması vurgusu… Ancak AB (ve birlikte hareket eden ülkeler), metinde “fosil” ifadesi geçmediği gerekçesiyle masadan kalktı (Metnin onaylanması için uzlaşı kuralı var.)

Reklam Reklam

İlk kriz patlak verince (ve Avustralya AB’nin taleplerini dikkate alınca) COP31 Başkanı Murat Kurum’un devreye girdiğini anlıyoruz. Metinde fosil yakıtların yer almasına karşı çıkan S. Arabistan’la beş, AB ile üç görüşme yapmış Kurum. Kaynaklarımdan edindiğim bilgilere göre girişimler başarısız olunca bu kez tüm tarafları tek bir masada toplayarak uzlaştırmaya çalışmış. İlk görüşmelerde Suudilerin, Türkiye’nin de telkinleriyle tutumu yumuşamış. “Fosil yakıt vurgusunun daha önceki COP’larda yer alan atıfla metinde yer almasını” kabul etmişler. AB bu kez “ticaret maddesiyle ilgili yeni bir itirazda” bulununca Suudiler köprüleri atmış. AB’nin “uzlaşmak istemediğini” vurgulayarak metne “fosil” ifadesinin konmasına bir kez daha karşı çıkmış. AB, Türkiye’den S. Arabistan’ı ikna etmesini istemiş. Ancak AB’nin bu gel-gitleri nedeniyle Türkiye, S. Arabistan’ı ikna etmekten vazgeçmiş.

FOSİLİN ÖRTTÜĞÜ PARA MESELESİ

Müzakerelerde iki konuda tansiyon vardı. Bir. (Ahlaki üstünlüğü elinde tutmak isteyen) AB anlaşmazlığın bu boyutunu ön plana çıkardığı için tartıştığımız -ve yukarıda kısaca değindiğim- konudur: Metinde “fosil yakıtların” vurgulanması meselesi. AB, fosil yakıttan çıkış hükmü içeren ifadenin metinde yer almasını istiyordu. Norveç, İngiltere, Panama ve iklim değişikliğinden en çok etkilenecek küçük ada devletleri bu gruptaydı. Petrol üreten ülkeler ise metinde bu vurgunun yer almasına karşı çıkıyordu. Çünkü gelirlerinden olmak istemiyorlardı. S. Arabistan, Körfez ülkeleri, Rusya ve Venezuela bu gruptaydı. Hindistan ve Çin, metinle ilgili çekincelerini dile getirse de ilerleyebilmek için kabul edebileceklerini beyan etti.

İki. Konuşulması pek istenmiyor ama… Meselenin para boyutudur: Yani iklim finansmanı meselesi (Bowen da aslında tam olarak anlaşmayı bozan iki konudan birinin “para” olduğunu söylemişti.) AB daha önce kabul edilen 300 milyar dolarlık iklim finansmanı yükümlülüğünün içinde ayrı bir tutar ayırmayı reddetti. Yani, “yoksul ülkelerin iklim uyumu için daha fazla para veremem” dedi (AB katkısının zaten büyük olduğunu, Çin ve Körfez’in de elini taşın altına sokması gerektiğini söylüyor.) Hindistan ve Afrika ülkeleri gelişmiş ülkelerin tarihsel sorumluluk ilkesinin sulandırıldığını savunarak tepki gösterdi.

Reklam Reklam

KÜRESEL DÜZENSİZLİĞİN İZDÜŞÜMÜ

Bu bir çıkar çatışmasıdır ve yeni değildir. Ülkeler bu pozisyonlarını ilk kez ortaya koymuyor. Örneğin, COP30’da AB aynı şeyi savunmuş ancak “ya hep ya hiç” pozisyonu almamıştı.

ABD ise bugüne kadar iklim krizi ile ilgili çalışmalarda “dengeleyici hegemon” rolünü üstlenmişti. Ancak Trump yönetimi iklim tartışmalarından elini eteğini çekti. Son iki COP toplantısına katılmadı. Bu tartışmaları “safsata” olarak niteledi (ABD’nin görüşü Suud-Rus yaklaşımına yakındır.) ABD’nin iklim tartışmalarından çekilmesi tarafları zorlayıcı bir aktörün varlığını ortadan kaldırdı. Bu da müzakerelerin ilerlemesini zorlaştırdı. Bu arada AB müzakerelerde yüksek sesle konuşsa da beklentiyi düşük tutmuş olacak ki COP31 liderler zirvesine AB’nin önde gelen isimleri (Macron, Merz vs) gelmedi.

COP31, bir anlamıyla küresel nizamın geldiği noktanın da bir izdüşümüdür. Uluslararası kurumların içinin boşaldığı, BM’nin hüviyetini kaybettiği, dünyanın kahir ekseriyeti soykırıma karşıyken (BM Genel Kurul oylamalarını hatırlayın) Gazze’de adım atılamadığı, Ukrayna ve İran’da haksız savaşların yaşandığı bir dönemde COP’tan büyük bir uzlaşma çıkacağını beklemek saflık olurdu. AB daha fazla para ödemek, petrol üretici ülkeler de gelirlerini kaybetmek istemedi. Bu çekişmede asıl faturayı yoksul ülkeler ödeyecek. Özeti budur.