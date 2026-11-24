Cambridge Sözlüğü “human”ı yılın kelimesi olarak seçti. İnsan kelimesinin “yılın kelimesi” seçilmesi korkularımın koyulaşmasına bir katkı olarak beni etkisi altına aldı maalesef. “İnsan”ın 2026 yılının kelimesi olarak seçilmesi, tek başına bir sözlük tanımından ziyade içinde bulunduğumuz kültürel, teknolojik ve düşünsel kırılmanın bir aynası sanki. Normalde bu tür seçimler yeni türetilmiş terimlere veya gündemi belirleyen kavramlara yönelirken, dilin en temel, en eski kelimelerinden birinin öne çıkması başlı başına dikkat çekici bir gerilim üretiyor: “İnsan olmak” neden tartışılmaya, savunulmaya veya yeniden tanımlanmaya muhtaç bir kavram hâline geldi?

Soru önemli. Soruyu, zaman idraki üzerinden, hatıraların mahzeninden çıkardığım geçmiş zaman resimleri ile dikkatinize sunmaya çalışacağım.

Yılın bitmesi her zaman hüzünlüdür. Lakin Yapay Zekâ çağında “elde var hüzün” den ziyade korku ekranları bekliyor gerilimi içindeyiz. Son on günde dünyada yaşanan “norm dışı” devlet işleri bile korkumuzun kaynaksız olmadığının ispatı.

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Çocukluğumda bankalar, kurumlar, aralık ayından itibaren gelecek yılın takvimini hediye etmeye başlardı. Akşam oturmalarının eksik olmadığı o çocukluk günlerinde henüz evlerde televizyon yoktu. Büyüklerin kendi aralarında konuştuğu mevzulardan sıkılınca duvardaki takvim ile oyalanmayı severdim. Bazan rüzgâr gibi uçan atlar olurdu kuşe kâğıda basılı takvim yapraklarında. Bazen ünlü ressamların tabloları. Borusan takvim meselesine önem verirdi. Resme dair ilk bilgilerimin bu takvim yaprakları sayesinde olduğunu söyleyebilirim.

Bazı evlerde mübarek gün ve geceleri bildiren yaprak takvimler olurdu. Ülkü, Saatli Maarif, Fazilet, bizim eve en çok girenler arasındaydı. İhya’nın ciltleri arasında merhum büyükbabam tarafından kitap ayracı niyetine kullanılmış bir takvim yaprağı çıkınca geçmişi yanı başımda buluyorum ansızın. O tek yaprak o kadar çok şeyi muhafaza etmeye devam ediyor ki, şaşırıyorum.

Zaman idrakimin o yaprak takvimlerle inşa edilmiş olduğunu yıllar sonra fark ettim.

Zaman idrakinin yaprak takvimlerin duvarda asılı olduğu evlerde daha yoğun olarak yaşandığını iddia edebilir ancak ispat edemem. Gözlemim kendi hanemizle sınırlı çünkü.

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O son yaprak koparılıp yerine yeni takvim asılınca gelenlerin gidenlerin kaydı hafızada tazelenir, neler olduğu aile tarihine katkı niyetine dile getirilirdi. Sonunda yoğun bir ah. Geçen günler ömürdendir.

Her yıl yaprak takvimi almaya devam ediyorum. Ne ki duvara asmıyorum, masamın üzerinde, yapraklarını koparmadan zamanın izini takip etmeye çalışıyorum. Fakat son yıllarda dijital kültürün etkilerini görmek üzere dünyanın saygın sözlüklerinin yılın kelimesi olarak seçtiği kelimelere dikkat kesiliyorum.

2026’nın kelimesi Cambridge Sözlüğü tarafından “human” olarak seçildi. “İnsan nedir?” diye sorsalar cevabım dizelerde kayıtlıdır. Çünkü Necip Fazıl’ın dizeleri ile gördüm ilk gençlik yıllarımda “insan”ı.

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“İnsan bu, su misali/ kıvrım kıvrım akar ya!/ Bir yanda akan benim, /öbür yanda Sakarya.”

Şiir lise yıllarından hafızamda kayıtlı olduğu için üniversitede felsefe öğrenimi görürken bu dizeler daima zihnimin arka planında akardı. Yılın kelimesi olarak insanın seçildiğini okuyunca dizeler kayıtlı oldukları yerden çıkıp okuduğum metne eşlik etmeye başladı

Cambridge Sözlüğü’nün yapay zekâ ve dijitalleşme çağında “insan” kelimesini seçerken vurguladığı “makinelerin aksine duyguları, değişkenliği ve kendine özgü bir ruhu olma” tanımı, Necip Fazıl’ın dizeleri ile muazzam bir uyum içinde. Makineler düz, keskin önceden öngörülen çizgi üzerinde ilerler. Oysa insan bir muammadır. Suyun kıvrıla kıvrıla yoluna devam edişi gibi, göklerdeki ve yeryüzündeki her türlü hareketten etkilenerek, güneşin ışıltısını, rüzgârın titretişini yüzeyinde sergileye sergileye akışı gibi insan da çevresinden etkilenir. Artar, çoğalır, azalır, kurur.

İnsanı değerli kılan, bu kıvrım kıvrım akıştır. Hatalarımız, tereddütlerimiz, sevinçlerimiz, hüzünlerimiz ve her engele rağmen yolumuzu bulma gayretimiz ile insanız. Şairin Sakarya’sı gibi akmaya devam ettikçe kir tutmayacağımızı biliriz. Fıkhî hükümdür malum, “Akan su kir tutmaz.” Ama bu akışın, günümüzün “Akışta ol, akışta kal!” buyruğu ile uzaktan yakından bir akrabalığı yoktur.

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Bizi verilerden ve kodlardan ayıran şey, tıpkı bir nehir gibi engellere çarptıkça derinleşen ruhumuz ve hisseden kalbimizdir.

Yılın kelimesi olarak seçilen “insan” bize insanlığımızı hatırlatmaya, bu dünyaya neden geldiğimizi idrak etmemize vesile olacak mı?

Necip Fazıl’ın dizeleriyle başlamıştık, Attila İlhan ile nihayetlendirelim.

“Yangınlar alevinden geçip de gelen dost

Yanar olmuş yüreğin, nar olmuş lilişan

Sen insansın...”

Şiiri Ahmet Kaya’nın sesinden şarkı olarak dinleyebilirsiniz.

Ama ondan önce en yakınızdaki çocuklara, gençlere zihinlerinde kayıtlı olan mısraların öneminden bahsedin. Duyguların mihmandarı dizelerdir...