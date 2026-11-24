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Libya’nın Bingazi limanında Rus korveti Mercury, aynı anda yedi insansız deniz aracının saldırısına uğradı. Limana yakıt ikmali için demirleyen gemi battı. Rus donanmasının en yeni gemilerinden olan Mercury’ye yönelik bu saldırı ile, Ukrayna-Rusya savaşı Akdeniz’e taşınmış oldu.

Rusya-İngiltere savaşın ilk cephesini Ukrayna’da açmıştı. Baltık Denizi’nde beklenen savaş, İngiltere’nin Ukrayna’yı cepheye sürmesiyle Karadeniz’e, Güney’e itilmişti. Şimdi bu saldırı ile Akdeniz de savaş alanı haline gelmiş oldu.

SAVAŞ ÖNCE KARADENİZ’E SONRA AKDENİZ’E TAŞINDI.

Saldırının Ukrayna’ya ait deniz araçları ile yapıldığı açıklandı ve görüntüleri yayınlandı. Daha önce Karadeniz’e Rus donanmasına ağır kayıplar verdiren Ukrayna, Sibirya ve Kazan dahil, Rusya haritasında bulunan hemen her bölgeye SİHA saldırıları yapıyordu.

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Bu saldırılar, savaşın mahiyetini ve niteliğini değiştirmişti. Şimdi yepyeni bir cephe açıldı, savaş Akdeniz’in tamamına yayıldı. Niteliği ve mahiyeti bir kez daha değişti.

Doğu Libya’ya hakim olan Hafter yönetimi, saldırıya tepki gösterdi ve Libya’nın savaş alanı olarak kullanılamayacağını açıkladı. Ama Akdeniz artık savaş alanı olmuştu daha doğrusu savaşın hiçbir fiziki sınırı kalmamıştı.

Bu saldırıdan hemen sonra, Afrika’daki Rus birliklerine silah ve ekipman taşıyan, yine Bingazi açıklarında bulunan Ascalon kargo gemisi de insansız deniz araçlarının saldırısına uğradı. Daha önce de Finlandiya Körfezi’nde Rusya’ya ait Sparta II kargo gemisi vurulmuştu.

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O AÇIKLAMANIN AMACI NEYDİ? TÜRKİYE RUSYA KRİZİ Mİ ÇIKARTILMAK İSTENDİ?

Dikkat çekici olan ise, bütün bu saldırılar sırasında aynı bölge ya da güzergahta ABD gözetleme uçağının sürekli havada oluşuydu. Rusya’nın resmi kaynakları da buna ısrarla dikkat çekiyor.

Bingazi’deki olayda patlamayan bir insansız deniz aracı daha bulundu ve aracın Ukrayna’ya ait olduğu açıklandı. Saldırıdan hemen sonra Ukrayna askeri birimlerinin Türkiye’nin desteklediği Batı Libya’da üsleri olduğu, saldırıyı buradan yaptıkları iddia edildi. Bu durum, Türkiye ile Rusya arasında gerilime neden olacaktı.

Belki de açıklamanın amacı buydu. İşin tuhafı, saldırı tam da Türkiye ile Rusya’nın Libya konusunda birbirine yaklaşmaya başladığı, Doğu-Batı Libya’nın birleştirilmesinin hız kazandığı, Ankara ve Libya’da bu konuda ardı ardına ciddi adımlar atıldığı bir dönemde bu saldırı yaşandı.

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BU SALDIRI İÇİN NEDEN LİBYA SEÇİLDİ? İSRAİL-BAE EKSENİ BU İŞİN NERESİNDE?

Ancak daha sonra deniz araçlarının Arnavutluk’tan geldiği, 850 kilometre mesafe katederek Rus gemisini vurduğu söylendi. Bu arada, İsrail’in son zamanlarda Arnavutluk’taki askeri yatırımları dikkat çekici biçimde arıyor.

Her ne kadar Ukrayna, Batı Libya, Arnavutluk tartışılsa da, saldırıların arkasındaki gerçek plan neydi, asıl orası önemli.

Mesela saldırı için neden Libya seçilmişti? Benzer bir saldırıyı her yerde yapabilirlerdi. Bu işin Libya’nın bütünleşmesi ile, Türkiye-Rusya ilişkilerinin sabote edilmesi ile ne alakası vardı?

Savaşın arkasındaki asıl güç İngiltere mi bunu planlamıştı? Ya da İsrail-BAE-Yunanistan ekseni mi bu saldırıyı planlamıştı?

İSRAİL-BAE LİBYA’DA SAVAŞ DIŞI MI KALACAK? SONRAKİ SALDIRI KIZILDENİZ’DE Mİ OLACAK?

Nitekim Afrika’da Türkiye-Rusya yakınlaşması daha da önemlisi Libya’nın birleştirilmesi hem Avrupa hem İsrail-BAE eksenini çok rahatsız ediyordu.

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İsrail-BAE ekseni Libya’da Türkiye ile açık bir savaş yürütüyor. Ülkenin yeniden birleşmesi bu iki ülkeyi savaş dışı ve Libya dışı bırakacak. Türkiye ve Rusya’nın ise, Libya ile güçlü ilişkileri olacak. Bu denklemi bozmayı mı hedeflediler?

Böyle devam ederse benzer saldırılar Kızıldeniz’de de olacaktır. Orada da Rusya ya da Türkiye hedeflerine saldırı olabilir.

SOMALİ VE SUDAN’DA “DENİZ ÜSSÜ” KİMLERİ KORKUTUYOR?

Türkiye’nin daha birkaç gün önce Somali’de Deniz Üssü kurmak için ilk adımı atması, Sudan’da Deniz Üssü kurmaya hazırlanması, Rusya’nın Sudan’da deniz üssü için yardımcı olması, İsrail-BAE eksenini çıldırtacak gelişmeler.

Türkiye, Sudan iç savaşında İsrail-BAE ekseni ile savaşıyor. Ve Sudan ordusu giderek güç kazanırken İsrail-BAE’nin desteklediği Hızlı Destek Gücü her yerde savaşı kaybediyor.

Böyle devam ederse İsrail-BAE ekseni hem Afrika’nın kapısı Libya’da hem de Sudan ve Kızıldeniz’de çok büyük kayıplar yaşayacak.

KİMSE BU SALDIRIYI UKRAYNA’NIN YAPTIĞINA İKNA OLMAZ. KİM NEYİ SABOTE EDİYOR?

Düşünün; İsrail’in bir başka ortağı Yunanistan’ın son günlerde Rusya’ya ateş püskürdüğü, Türkiye’nin Libya’yı bütünleştirmede son aşamalara geldiği, Rusya ve Mısır’ın Libya’nın bütünleşmesi ekseninde bakışını değiştirdiği bir dönemde böyle bir saldırı yapılıyor. Kimse bunun Ukrayna saldırısı olduğuna ikna olmaz!

Yine düşünelim: Akdeniz’de Suriye ile güç kazandık. İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi’ni sahaya sürdü. Libya’nın birleşmesi ile Akdeniz’de ikinci ülke de istikrara kavuşacak ve Türkiye güç kazanacak.

Zaten Deniz Yetki Anlaşması’nı Hafter yönetimi de onayladı. Şimdi bunu sabote etmeye çalışıyorlar. Bu basit bir denklem değil ve kendi karmaşık güç düzeni içinde ele alınmalı.

İSRAİL VE BAE HER ÜLKEDE “İÇ SAVAŞLAR” ÇIKARIYOR. VE HERKES BUNU BİLİYOR.

Deva edelim: Türkiye Somali’de büyük bir güç inşa ediyor. Ciddi bir Somali ordusu kuruyor. Askeri üsten sonra Uzay üssü, Deniz Üssü kuruyor.

İsrail hemen Somali’nin bir bölümünde Somaliland diye ucube bir devleti bağımsız olarak tanıyıp misilleme yapıyor. Ama bir etkisi olmayacak. Zayıf bir tepki.

Yine devam edelim: Türkiye Sudan’da ısrarla ve sabırla bir mücadele yürütüyor. Sudan’ı parçalamaya dönük İsrail-BAE saldırılarını, terör yapılanmalarını tasfiye ediyor.

Türkiye ile hareket eden Sudan merkezi yönetimi ülkenin büyük bölümünde istikrar sağladı. Ve Türkiye ile Rusya, Sudan’da deniz üsleri kuracak.

Somali de Sudan da BAE’ye ağır tepkiler verdi, bu ülkeleri iç savaşın sorumlusu ilan etti. İlişkileri kesti. Benzer bir tepki de Cezayir’den geldi.

İSRAİL'İ VE BAE’Yİ DENİZLERDEN TASFİYE ETME HARİTASI OLUŞTU. BUNU SABOTE ETMEK İSTİYORLAR.

Etiyopya hava üsleri, Sudan’daki terör gruplarına silah desteği sağlayan BAE kargo uçakları ile dolu. Ama kaybediyorlar. Bu görüntüde Hint Okyanusu’na açılan Somali’den Kızıldeniz’in tamamında İsrail ve BAE’nin tasfiye haritasını görürsünüz.

Mekke İttifakı ile Yemen’i de istikrara kavuşturdukları an İsrail ve BAE için alarm zilleri çalmaya başlamış olacak. İşte sabote etmeye çalıştıkları harita bu. Dolayısıyla bu tür saldırıları “Ukrayna yaptı” diyerek sığ bir bakışla algılamamamız lazım. Çok daha karmaşık ilişkilere göre bir bakış haritası ortaya koymamız lazım.

DOĞU AVRUPA’DAKİ HER ÜLKE CEPHEYE DÖNÜŞÜR.

Şu an olan şu: Batı’nın Rusya ile savaşı neredeyse bütün denizlere yayıldı. Baltık Denizi, Karadeniz, Akdeniz’den sonra Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’na da taşınabilir. Hatta Kuzey Pasifik’e bile taşınabilir. Orta ve Kuzey Afrika’ya taşınabilir.

Rusya-Ukrayna savaşı başladığında tezim şuydu: Bu savaş Rusya-İngiltere savaşı. Baltık Denizi’nde yaşanacaktı, Karadeniz’e taşındı. Ukrayna “yem” olarak Rusya’nın karşısına sürüldü.

Yeterli olmazsa Polonya, Romanya, Bulgaristan hatta Yunanistan da savaşa sürülecek. Avrupa’nın Doğu sınırlarındaki bütün ülkeler “cephe” haline getirilecek.

“KUZEY-GÜNEY CEPHE HATTI” KIZILDENİZ’E KADAR İNDİRİLDİ. ASLINDA “FİZİKİ CEPHE” KALMADI.

Baltık Denizi’nden Ege ve Doğu Akdeniz’e kadar, Kuzey’den Güney’e bir cephe hattı kuruluyor. Bunu bir Doğu-Batı cephe sınırı yapacaklar. Ama şimdi alan daha da genişletildi. Akdeniz’den de Güney’e iniliyor. Kuzey’de başlatılan Cephe Kızıldeniz üzerinden Hint Okyanusu’na kadar güneye indiriliyor.

Bir yandan bölgesel ayrışmalar, cepheleşmeler belirginleşirken diğer yandan savaş kavramları ve yöntemleri de kökten değişiyor.

Artık savaşlar için “fiziki cephe” sınırlaması yok. Siha’larla Rusya’nın en Doğu’sunda Sibirya’yı da, Başkent Moskova’yı da veya Rusya’ya çok uzak ülkelerdeki savaş gemileri de vurulabiliyor.

İKİNCİ ‘KİMLİĞİ BELİRSİZ’ SALDIRI TÜRK GEMİLERİNE YAPILABİLİR! “EZBERBOZUCU CEVAPLAR” VERİLİR

İsrail-BAE-Yunanistan ekseninin Türkiye’ye karşı Ege ve Doğu Akdeniz’de bir “oldu-bitti”ye imza atacaklarını düşünürdüm. Şimdi bu alanı genişletiyorum: Basra Körfezi’nde, Kızıldeniz’de, Somali kıyılarında da benzer bir saldırı olabilir. İkinci “kimliği belirsiz” saldırı bir Türk savaş gemisine yapılabilir.

Türkiye, savaş konsepti ve harp yöntemlerinde sürekli yenilikler üreten öncü ülkelerden biri. Suriye’ye yönelik operasyonlarda, Karabağ savaşında, Libya müdahalesinde SİHA’ları kimsenin tahmin etmediği ölçek ve yöntemlerle kullandı, savaşların seyrini değiştirdi.

Şimdilerde karayollarını SİHA pistleri olarak kullanıyor, elektronik harp sanayiinde devrimlere imza atıyor. Hem teknoloji hem savaş yöntemi olarak yeniliklere öncülük ediyor. Öyleyse bu tür saldırıları da hazırlıklıdır, dahası verilecek cevapları da ezber dışı olacaktır.

BUGÜNÜN “HIRÇIN” KÜÇÜK ÜLKELERİ İMHA OLACAKTIR.

Hemen şunu söyleyeyim: Yarın Avrupa başkentlerinde de kimliği belirsiz “SİHA saldırıları” olursa kimse şaşırmasın. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz.

Ordular kadar “mühendis orduları”nın yürüteceği bir küresel savaş atmosferine girdik.

Ve böyle bir savaşta, bugün dünyayı kaosa sürükleyen “hırçın küçük ülkeler” en büyük bedeli ödeyecek, “imha olmak”la yüz yüze gelecektir.