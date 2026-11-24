Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Parti’ye katılan dokuz belediye başkanına rozetlerini taktı. Aralarında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir de vardı.

Cumhurbaşkanı yeni katılanlara destek vaadini yineledi: “AK Parti’nin her kademesiyle her mensubuyla daima yanlarında olacağını önemle ifade etmek istiyorum”.

Belediyelerin, arkalarına hükûmet desteğini almalarının son derece etkili olacağı pek çok hizmet alanı var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ardından şimdi de Tekirdağ ve Antalya… 31 Mart 2024’ten bu yana AK Parti’ye katılan belediye başkanı sayısı 117 olmuş. Kulislerde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı’nın da adı geçiyor.

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AK Parti yönetimi, önemli ve başarılı bir eylem planına imza atmaktadır. Muhalif belediye yöneticilerinin, daha iyi hizmet sunacaklarına inandıkları ve siyasi kariyerleri açısından daha anlamlı buldukları iktidar partisini bir cazibe merkezi olarak görmeleri sağlanmıştır… Peki ya sonrası? Bu, AK Parti’den çok, katılım kararı verenlerin iletişim ve ilişki becerilerine bağlıdır…

Beceriyi perçinleyecek üç temel direkten söz edilebilir:

1. ‘Gelecek beklentisi yönetimi’ (future expectations management). Burada kritik başarı faktörü, ‘güven ve vaat’ ikilisidir. Bir vaatte bulunacaksınız;

ancak bu tek başına yetmez. Havada kalmaması için o vaadi yerine getireceğinize dair güveni de oluşturacaksınız.

2. ‘Müphemiyet’. Bilindiği üzere, iletişimin baş düşmanıdır. Bir kişi ya da kurumla ilgili “Acaba benim arkamdan bir iş çeviriyor mu, çevirmiyor mu?” diye tereddüde düştüğünüz anda müphemiyet, mutlaka negatif algıdan yana çalışır.

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3. ‘İkna’. Parti değiştiren başkanlar, iletişimlerini titizlikle yönetmeli. Çünkü yalnızca vaatleri ya da bireysel karizmaları için değil, CHP veya Yeni Parti kimlikleriyle de oy aldılar. Bu nedenle kendilerine parti bağlamında oy veren seçmenleri ikna etmeleri şart.

Agatha Christie’nin “Filler de Hatırlar” adlı romanında kullandığı bir İngiliz atasözü vardır: “Eski günahların gölgesi uzun olur”. Eğer başkanlar, seçmenlerini parti değiştirme kararlarının haklılığı doğrultusunda ikna edemezlerse bu hamleleri ‘fazilet ve vefa’ değerlerine aykırı bulunabilir. O zaman da bizim millet asla affetmez…

Yani, rozeti takmak, seçmenin gönlünü almak için yeterli değildir… Başkanlar, ‘ikna’ konusunda bazı temel eserleri okumakla (Robert Cialdini, “İknanın Psikolojisi”) ve genel seçimlere kadar yürütecekleri bir ‘Stratejik İletişim Planı’nı hazırlayıp ölçümlerle denetleyerek uygulamakla işe başlayabilirler.

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Biline…

Ezber bozan ATM

Bankamatiğe ne için gideriz? Para çekmeye, fatura ödemeye… Orada bir sanat eseriyle karşılaşmayı kimse beklemez. DenizBank, 18 Kasım’da tanıttığı ArTM projesiyle tam da bu ezberi bozuyor. İstanbul’da Deniz Kule ve Bağdat Caddesi ile İzmir Bostanlı ATM kabinlerinde 10 çağdaş sanatçının 100 eseri dijital olarak sergileniyor. Amaçlarını “Sanatı yaşamın içine taşımak” olarak açıklamışlar. Genel Müdür Recep Baştuğ, “DenizBank olarak sanatın toplumsal etkisinin, daha geniş kitlelerle buluşması ve günlük yaşamın parçası haline gelmesiyle güçlendiğine inanıyoruz” demiş.

Projeyi ilk kez CFO Ruslan Abil önermiş. Recep Bey fikri beğenmiş. Kendisi de bir ressam olan GMY Akın Ekici ise hayata geçirilme sürecini yönetmiş…

İletişimde bunun bir adı var: Beklenti ihlali kuramı (Expectancy Violations Theory). Judee Burgoon’a göre beklenti üzerinde/ötesinde davranış sergilemek dikkati keskinleştirir; tatmini artırır… Tabii olumlu karşılanması koşuluyla… Beklenene uygun davranıştan çok daha etkili olabilir. Yani, hoşa giden sürpriz akılda kalır; hoşa gitmeyen ters teper. DenizBank’ın çalışmasındaki seçimler son derece keyifli ve etkili…

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Farklılaştırma yönetimi (differentiation management) açısından da ilginç bir hamle. Ürünler birbirine benzedikçe fark bazen ürünle değil, temas noktasıyla kurulur. Kabin aynı kabin, ekran aynı ekran; değişen ise ona yüklenen anlam. Para çekerken bir tabloyla göz göze gelen müşteri, bankasına da başka bir gözle bakmaya başlayacaktır...

Algı radarıma takılanlar…

Kaç araç değil, hangi insan…

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği, FutureBright ve Elkin Consultancy’nin “Türkiye CHRO Gündemi 2026” araştırmasına göre; insan kaynakları liderlerinin %70’i, 2027’de yapay zekânın iş gücünü azaltma baskısı yaratacağını öngörüyor. Oysa bu konuda yazılı bir politikası olan kurumların oranı yalnızca %27. En büyük beceri açığı ise teknolojide değil, stratejik düşünme ve problem çözmede (%64); liderlikte (%58). Bizce geleceği, kaç teknolojik araca sahip olunduğu değil, insan kıymetinin nasıl yönetildiği belirleyecek…

Kurucu gitti, marka kaldı

Nvidia’nın kurucusu Jensen Huang, 33 yılın ardından evlilik dışı ilişki iddiaları nedeniyle 11 Kasım’da istifa etti. Elon Musk’ın ve Trump’ın da desteklediği “Jensen’i geri getirin” geri dönüş kampanyasına yönetim kurulu 17 Kasım’da “Hayır” dedi. Aynı gün gelirlerin %103 artışla 115,84 milyar dolara ulaştığı açıklandı. Geçici CEO Colette Kress, “Her şey olağan seyrinde” dedi. Kurucusuna bile “hayır” diyebilen yönetim, kişiyi değil markayı korur. Kişiler kurumları kurar; kurumları yaşatan ise kurumsallıktır…

Etiketteki köy tavuğu…

Etikette “köy” yazınca insan rahatlıyor galiba… Oysa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı uyarmış: “Köy tavuğu algısı verilen tavuklar marketlerde olamaz, çünkü köy tavuğu, endüstriyel olarak üretilemez.” Endüstriyel ürünün böyle algılanması sağlanarak fiyat artırılıyor. Daha ‘sağlıklıymış’ gibi bir hava veriliyor. Yani bir tür ‘Gıda paketi aldatmacası’ söz konusu. Bakan icraatı da açıklamış. “İfade ve görsellerle satışını yasaklıyoruz” demiş. Doğru. Etiket bazen ürünü değil, arzuyu satar. Pakete bakmak ile hakikati görmek aynı şey olmayabilir. Bu yüzden: Aman dikkat!..