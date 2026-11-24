İstanbul’un Sarıyer ilçesinde 2 gündür aranan ve aslan olduğu iddia edilen hayvanın yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde hayvanın çimenlik alanda gezdiği anlar yer aldı. Sarıyer’de aslan olduğu düşünülen kayıp hayvanı bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp hayvanın sahibinin ve bölgeye nasıl geldiğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ederken, arama faaliyetleri Uskumruköy Mahallesi’nden çevre bölgelere doğru genişletildi.

Öte yandan İstanbul Valiliği, aslan görüldüğü yönündeki ihbar üzerine havadan ve karadan başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarında şu ana kadar somut bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Valilik, görüntülerin incelenmesi sonucunda söz konusu hayvanın aslan veya büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiğini bildirdi. Hayvanın yeni görüntüsü ortaya çıktı Valiliğin açıklamasının ardından aslan olduğu iddia edilen hayvana ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hayvanın çimenlik bir alanda dolaştığı anlar kameraya yansıdı.

IHA Sarıyer'de aslan iddiasıyla aranan hayvanın çimenlik alanda gezdiği anlar yeni güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

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