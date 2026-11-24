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Ankara'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 161 firari hükümlü yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanması amacıyla operasyon yürüttü.

Operasyonlar JASAT koordinesinde yapıldı

Operasyonlar, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları tarafından gerçekleştirildi.

Yakalananlar arasında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle hırsızlık, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçlarından aranan kişiler de bulunuyor.

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IHA Asayiş ve diğer suçlardan aranan 161 kişi ANKARA İl Jandarma komutanlığınca yapılan operasyonlar sonucunda yakalandı.

Hapis cezası sürelerine göre dağılım

Yakalananlardan 11 kişinin 10 ila 20 yıl, 22 kişinin 5 ila 10 yıl, 56 kişinin 2 ila 5 yıl, 72 kişinin ise 2 yılın altında hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilenler, yakalanan 161 hükümlü oldu.

Öte yandan halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik adli ve mülki görevlerin, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle aynı kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

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