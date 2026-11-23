Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Genel Komutanlığa toplam 9 bin erkek uzman erbaş alınacak. Bunların 8 bin 174'ü jandarma, 3'ü at bakıcısı, 3'ü bot serdümeni, 5'i kurbağa adam, 200'ü sıhhiyeci, 100'ü muhabere, 10'u havacılık, 500'ü lojistik ve 5'i bando olacak.
Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak
Başvurular, e-Devlet aracılığıyla "https://personeltemin.jandarma.gov.tr" adresinden 7 Aralık saat 23.59'a kadar gerçekleştirilecek.
"www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "https://kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinde yer alan "2027 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Kılavuzu"ndan alımın başvuru şartlarına ve diğer detaylarına ulaşılabilecek.
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