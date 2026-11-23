CNN Türk canlı yayınına katılan Uskumruköy Mahalle Muhtarı Şeyda Üst, aslanın sahibine ilişkin iddiaları reddetti.





Üst, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:





"Hayır, hayır, öyle bir şey yok. Dediğiniz ismi anladım ama onun yan sitesinde olduğu için beyefendi fotoğraflara yansımış durumda. Öyle bir şey yok. Yalan yanlış haber yapılmasın. Bir dünya saçma sapan haberler yapılıyor şu an. Hiçbir isim yok."