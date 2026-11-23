İstanbul Sarıyer'de güvenlik kameralarına yansıyan ve dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvanın bulunması için çalışmalar sürüyor. Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın bölgede görüntülenmesi ve sosyal medya paylaşımı, milli futbolcuyla ilgili iddiaları beraberinde getirdi. Konuyla ilgili Uskumruköy Mahalle Muhtarı Şeyda Üst'ten açıklama geldi.
Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan ve dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvanın yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
İhbar üzerine bölgede arama yapılırken Sarıyer Belediyesi de vatandaşlara dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.
Arama çalışmalarının sürdüğü saatlerde Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın bölgede görüntülenmesi sosyal medyada dikkat çekti.
Milli futbolcunun, aslanı sevdiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşması da iddiaları artırdı.
Sosyal medyada, aslanın Abdülkerim Bardakcı'ya ait olduğu ve Uskumruköy'deki bir konuttan kaçtığı öne sürüldü. Ancak bu iddialara ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı.
CNN Türk canlı yayınına katılan Uskumruköy Mahalle Muhtarı Şeyda Üst, aslanın sahibine ilişkin iddiaları reddetti.
Üst, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Hayır, hayır, öyle bir şey yok. Dediğiniz ismi anladım ama onun yan sitesinde olduğu için beyefendi fotoğraflara yansımış durumda. Öyle bir şey yok. Yalan yanlış haber yapılmasın. Bir dünya saçma sapan haberler yapılıyor şu an. Hiçbir isim yok."
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