Teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon ilk 11'de fazla forma şansı vermediği, sonradan oyuna girdiği maçlarda da beklentileri karşılayamayan Leroy Sane'nin ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacağı, yeni adresiyle ilgili dikkat çeken iddia gündeme geldi.
Galatasaray'da Leroy Sane ile ilgili soru işaretleri giderek artıyor. Takıma katıldığı günden bu yana performansıyla beklentileri karşılamakta zorlanan 30 yaşındaki futbolcu, son olarak Samsunspor karşılaşmasında da eleştirilerin odağında yer aldı. Mücadeleye sonradan dahil olan Sane'nin sergilediği futbol, oyuncunun takımdaki geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Levent Tüzemen'den dikkat çeken Sane yorumu
Libero TV YouTube kanalında Galatasaray'ın gündemini değerlendiren spor yorumcusu Levent Tüzemen, Leroy Sane konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Sane ile yolların ayrılmasının Galatasaray adına daha doğru bir karar olacağını savunan Tüzemen, ara transfer dönemini işaret etti. Tecrübeli yorumcu, Alman futbolcuyla şimdiden pazarlık masasına oturulması ve devre arasında ayrılığın gerçekleşmesi gerektiğini dile getirdi.
Amerika'ya transfer ihtimali gündemde
Leroy Sane'nin geleceğiyle ilgili konuşan Tüzemen, oyuncunun Amerika'ya gitme düşüncesi olduğunu da öne sürdü.
Tüzemen açıklamasında, "Galatasaray'ın Sane'den kurtulması gerekiyor. Ben olsam şimdiden pazarlık yapar ve devre arasında yolları ayırıp yeni bir oyuncu alırım. Amerika düşüncesi varmış, inşallah gerçekleşir." ifadelerini kullandı.
MLS'e transfer olması halinde kariyerinde ilk kez Avrupa dışına çıkacak olan Sane, Galatasaray formasıyla 2026 yılında oynanan maçlarda sadece 1 kez fileleri havalandırmayı başardı. Toplam 59 kez sarı-kırmızılılarda maça çıkan 30 yaşındaki kanat oyuncusu 7 gol atıp, 9 asistlik performans sergiledi.
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