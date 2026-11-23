Galatasaray'da Leroy Sane ile ilgili soru işaretleri giderek artıyor. Takıma katıldığı günden bu yana performansıyla beklentileri karşılamakta zorlanan 30 yaşındaki futbolcu, son olarak Samsunspor karşılaşmasında da eleştirilerin odağında yer aldı. Mücadeleye sonradan dahil olan Sane'nin sergilediği futbol, oyuncunun takımdaki geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.