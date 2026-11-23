Inter, Serie A'da Atalanta'ya konuk olurken Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu, karşılaşmanın 33. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk fleksör kasında sorun yaşadığı belirtilirken, milli futbolcunun durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.
Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun adı, devre arası transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe ile anılıyordu. Sarı-lacivertli takımın transfer gündeminde yer alan milli yıldızın yaşadığı sakatlık, olası transfer süreci açısından da dikkat çekti. Hakan’ın sağlık kontrollerinden sonra Fenerbahçe’nin bu transfer için devreye gireceği kaydedildi.
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