Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Kaçak aslanın sahibi Abdülkerim Bardakcı mı?

İstanbul Sarıyer'de güvenlik kameralarına yansıyan ve dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvanın bulunması için çalışmalar sürüyor. Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'nın bölgede görüntülenmesi ve sosyal medya paylaşımı, milli futbolcuyla ilgili iddiaları beraberinde getirdi. Konuyla ilgili Uskumruköy Mahalle Muhtarı Şeyda Üst'ten açıklama geldi.