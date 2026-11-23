Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe'de puan farkının açılmasıyla birlikte kriz büyüyor. Emre Belözoğlu yönetiminde de istikrar yakalanamazken, Samandıra'da o ismin ayrılığı nedeniyle yıldız oyuncuların yönetimle görüşerek tepki gösterdiği iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında zorlu Kocaelispor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılarak kritik 2 puan bırakan Fenerbahçe'de kriz büyüyor.
Zirve yarışında lider Galatasaray'ın 11, Trabzonspor'un 8 ve Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düşen sarı-lacivertlilerde; Liverpool ve Çorum FK galibiyetleriyle yeşeren şampiyonluk umutları yerini yeniden büyük bir hayal kırıklığına bıraktı.
Teknik direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu'nun da takımdaki sorunlara çare olamaması camiada üzüntü yaratırken, Samandıra'dan çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Superhaber'de yer alan habere göre sarı-lacivertli ekipte Dirk Kuyt'ın görevden ayrılmasından olumsuz etkilenen ve başkan Aziz Yıldırım'ın Emre Belözoğlu tercihini eleştiren isimlerin; Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, Romelu Lukaku ve Milan Skriniar olduğu öne sürüldü.
Kuyt'ın Samandıra'dan ayrılmasının ardından Oğuz Çetin ile bir görüşme gerçekleştiren bu dört yıldız futbolcunun, "Neden böyle bir tercih yaptınız? Biz Kuyt'tan memnunduk" diyerek serzenişte bulundukları ve Hollandalı çalıştırıcının takımda kalmasını istedikleri belirtildi.
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