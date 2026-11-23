Kuyt'ın Samandıra'dan ayrılmasının ardından Oğuz Çetin ile bir görüşme gerçekleştiren bu dört yıldız futbolcunun, "Neden böyle bir tercih yaptınız? Biz Kuyt'tan memnunduk" diyerek serzenişte bulundukları ve Hollandalı çalıştırıcının takımda kalmasını istedikleri belirtildi.