Amed Sportif Faaliyetler, milli maç arasının ardından takım antrenmanlarına katılmayan Mbaye Diagne’nin yazılı savunması ve sağlık raporunun incelendiğini açıklamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne’nin milli maç arasının ardından takım antrenmanlarına katılmamasına ilişkin kamuoyuna yansıyan haberler üzerine açıklama yapılması gereği doğmuştur. Milli maç arası nedeniyle takımımıza verilen izin 12 Kasım 2026 tarihinde sona ermiş olmasına rağmen futbolcumuzun 13, 14, 15 ve 17 Kasım tarihlerindeki antrenmanlara katılmadığı, kulübümüz tarafından tutanak ve noter tespitleriyle kayıt altına alınmıştır. Bu kapsamda futbolcumuza 18 Kasım 2026 tarihinde gönderilen ihtarnameyle, 72 saat içerisinde yazılı savunmasını sunması ve en geç 19 Kasım tarihinde Diyarbakır’da hazır bulunarak takım çalışmalarına katılması talep edilmiştir. Futbolcumuz belirtilen tarihte takıma katılmamış, vekili aracılığıyla ilettiği yazılı savunmasında sağlık raporu aldığını ve 22 Kasım tarihinde Diyarbakır’a döneceğini bildirmiştir. Kulübümüz, futbolcumuzun sunduğu savunma ve sağlık raporunu ilgili mevzuat ve sözleşmesel yükümlülükler çerçevesinde değerlendirmektedir. İnceleme sonucunda gerekli görülmesi halinde ilgili işlemler tesis edilecektir. Kulübümüz, tüm süreçlerde olduğu gibi bu konuda da kurumsal disiplin, profesyonel sorumluluk ve hukuki yükümlülükler çerçevesinde hareket etmeye devam edecektir.”

"Dışarıdaki kimse içeride neler döndüğünü bilmiyor"

Konuyla ilgili Diagne’den ise olay bir paylaşım geldi. Diagne takımını uyanıklık yapmakla suçladı. Mbaye Diagne’nin açıklaması şu şekilde:

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"5 ay boyunca maaş almadan oynadım. Tek kelime etmedim. Her zaman mümkün olduğunca size yardım ettim. Her şeyi kalbimle yaptım. Şimdi Süper Lig'desiniz diye hepiniz uyanıklık yapmaya çalışıyorsunuz. Ben kendimle gurur duyuyorum. Beni bugünden itibaren kaybettiniz. Bir taraftar olarak, bir oyuncu ve kardeş olarak kaybettiniz. Bana ne kadar borcunuz olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ancak dışarıdaki kimse içeride neler döndüğünü bilmiyor. Yalancısınız. Taraftarın önüne beni atmak istiyorsunuz. Ben bütün gerçekleri biliyorum. Ben Amedspor'a ruhumu ve tecrübemi verdim. Taraftarlar, takıma, arkadaşlarıma, kulübüme karşı hep iyi oldum. Şimdi bana yalancı diyorsunuz. Ben buradan ayrıldığım zaman başım dik ayrılacağım. Çünkü Amedspor mutlu olduğunda ben de hep mutlu oldum. Ancak adımın lekelenmesine asla izin vermem."

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