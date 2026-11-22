Trabzonspor, Eyüpspor karşısında Ozan Tufan'ın kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan teknik direktör Thomas Reis, mücadelenin beklediği gibi zor geçtiğini söyledi.

Alman çalıştırıcı, "Sanıyorum haklı çıktım. Zor olacağını söylemiştim. Zor bir maç oldu. İlk yarıda 30-35 dakika iyi performans gösterdik. Belki gol atmayı unuttuk o dakikalarda, gol eksik kaldı. İkinci yarı daha iyi oynayacağımızı düşünmüştük ama dağınık oynadık. İşler karıştı. İkinci yarıdan mutlu değilim. Bugünkü isteğimiz 3 puanı almaktı, bundan ötürü mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Yoğun bir fikstür dönemine gireceklerini hatırlatan Reis, sakat futbolcuların eksikliğine de değindi. Alman teknik adam, Avrupa'daki hedeflerinin Konferans Ligi'nde ilk 8'e kalmak olduğunu belirtti.

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Reis, "Çok yoğun bir süreçten geçeceğiz. Çok da sakat oyuncumuz var. Onların dönmesini istiyoruz ama Sofya maçına kadar dönen olmayacak. Avrupa kadromuz biraz farklı. Yine de orada en iyi şekilde oynayıp Konferans Ligi'nde de hedefimizi başarıp ilk 8'de tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

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Spor

Trabzonspor galibiyet serisini sürdürüyor! Eyüpspor'u tek golle geçti