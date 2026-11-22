İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Hull City, sahasında Brighton'ı 2-0 mağlup etti.
Tzolakis skorun değişmesine izin vermedi
Ligde 8 maçtır kazanamayan Hull City, MKM Stadı'nda ikinci sıradaki Brighton'a ev sahipliği yaptı.
Brighton'ın topa sahip olduğu karşılaşmada kaleci Konstantinos Tzolakis'in kritik kurtarışları skorun değişmesini engelledi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Uzatma dakikalarında iki gol
Costa'nın 89. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle konuk ekip 10 kişi kaldı.
Oliver McBurnie'nin 90+2 ve 90+5. dakikalarda attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrılan Hull City, puanını 14'e yükseltti. Brighton ise 22 puanda kaldı.
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, karşılaşmayı Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile birlikte izledi.
Brighton'da forma giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, 80. dakikada Diego Gomez'in yerine oyuna girdi.
Ligin 12. haftasında Hull City deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak, Brighton ise Newcastle'ı ağırlayacak.
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