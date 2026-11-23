Kolombiya'nın Amazonas yönetim bölgesine bağlı Leticia kentindeki San Antonio de los Lagos yerleşiminde Mundialito Indigena adlı topluluk turnuvası düzenlendi.
Turnuva kapsamında yerli kadınlar, futbol maçında sahada mücadele etti.
Spor yerli toplulukları buluşturuyor
Kolombiya Amazonları'nda gerçekleştirilen etkinlik, spor aracılığıyla yerli toplulukları bir araya getiriyor.
Etkinlik aynı zamanda toplumsal katılımı ve kültürel kimliği destekliyor.
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