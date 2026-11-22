Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birçok kurumda atama ve görevden alma gerçekleşti. Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre; Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü Oğuzhan Yaylacı görevden alındı; yerine Dursun Baştürk atandı. İşte diğer tüm kararlar...