Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda iki bozayının vurulmasına ilişkin idari soruşturma başlatıldığı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyuruldu.
Teftiş Kurulu görevlendirildi
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teftiş Kurulu olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiştir" denildi.
Olayda ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin yerine getirileceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca "Yavru ayıların bulunması ve koruma altına alınmasına yönelik ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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