Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında 23 Kasım'da yapılması planlanan bazı feribot seferlerini iptal etti.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, Çanakkale'de iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle 23 Kasım günü planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Hangi seferler iptal edildi?

Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09.00, 13.00 ve 17.00 seferleri, Gökçeada'dan ise saat 07.00, 11.00 ve 15.00 seferleri yapılamayacak.

Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 08.00, 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00 seferleri iptal edildi.

Reklam Reklam

Gündem

Oğluna ceza kesilen anne polislere yalvardı: Çoluğuma çocuğuma acıyın

Gündem

Fon soruşturmasında son durum: 85 kişiden 44,58 milyar TL tahsil edildi

Gündem

MGM uyardı: Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak