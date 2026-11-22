Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, Çanakkale'de iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle 23 Kasım günü planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Hangi seferler iptal edildi?
Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 09.00, 13.00 ve 17.00 seferleri, Gökçeada'dan ise saat 07.00, 11.00 ve 15.00 seferleri yapılamayacak.
Geyikli-Bozcaada hattında ise Geyikli'den saat 08.00, 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00 seferleri iptal edildi.
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