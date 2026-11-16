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Çanakkale'nin kiraz ve şeftali üretiminde önemli bir yere sahip olan Umurbey beldesi, sonbaharla birlikte rengarenk bir görünüme kavuştu. Meyve bahçelerinin kızıla ve yeşile boyanmış hali dron ile görüntülendi.

Bahçelerde renklerin her tonu var

Lapseki ilçesine bağlı Umurbey, sonbahar güzelliğiyle doğaseverlere ayrı bir manzara sunuyor. Meyve bahçelerinde sarı ve grinin yanı sıra yeşilin ve kızılın her tonunu bulmak mümkün.

Yağlı boya tabloyu andıran görsel şölen, dron kamerasıyla kayda alındı.

Umurbeyliler'den davetUmurbeyliler, doğa tutkunlarını bu güzelliği izlemeye davet etti.