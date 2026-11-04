Çanakkale'de kayboldu: Alzheimer hastası kadından 2 gündür haber yok

Ayvacık ilçesi Yukarıköy köyünde yaşayan Alzheimer hastası Zeynep Öztürk, önceki gün kayboldu.

Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen Öztürk'e ulaşamayan ve kendisinden haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar geniş bir alanda sürüyor.

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