Çanakkale'de kayboldu: Alzheimer hastası kadından 2 gündür haber yok
13:56, 04/11/2026, Çarşamba
DHA
Zeynep Öztürk'e ulaşamayan ve kendisinden haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Alzheimer hastası Zeynep Öztürk'ten (80) 2 gündür haber alınamıyor. Öztürk için arama-kurtarma çalışmaları geniş bir alanda sürüyor.
Ayvacık ilçesi Yukarıköy köyünde yaşayan Alzheimer hastası Zeynep Öztürk, önceki gün kayboldu.
Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen Öztürk'e ulaşamayan ve kendisinden haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgede AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar geniş bir alanda sürüyor.
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Başlıklar :ÇanakkaleAyvacıkZeynep ÖztürkYukarıköy