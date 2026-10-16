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Akran vahşetinde karar çıktı acılı anne isyan etti: 'Benim oğlum canlı cenaze'

Akran vahşetinde karar çıktı acılı anne isyan etti: 'Benim oğlum canlı cenaze'

14:21, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Akran vahşetinde karar çıktı acılı anne isyan etti: 'Benim oğlum canlı cenaze'

Çanakkale’de sınıf arkadaşı tarafından darp edilen Murat Duha Yıldız’ın Biga Adliye Sarayında görülen karar duruşmasında 15 yaşındaki tutuklu sanığa ‘haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Olay, 25 Eylül 2025 günü saat 15.35’te Biga ilçesinde bulunan Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Duha Yıldız (15), Y.C.’nin (15) ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., Murat Duha’ya yumruk attı. Murat, yumruğun etkisiyle kafasını sıraya çarparak yere düştü. Y.C. ise yerde yatan Murat’ı tekme ve yumruklarla darbetmeye devam etti. Nöbetçi öğretmen, kavgayı ayırdıktan sonra durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay, 25 Eylül 2025 günü saat 15.35’te Biga ilçesinde bulunan Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Duha Yıldız (15), Y.C.’nin (15) ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., Murat Duha’ya yumruk attı. Murat, yumruğun etkisiyle kafasını sıraya çarparak yere düştü. Y.C. ise yerde yatan Murat’ı tekme ve yumruklarla darbetmeye devam etti. Nöbetçi öğretmen, kavgayı ayırdıktan sonra durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Murat’ın kalbinin durduğunun belirlenmesinin üzerine ambulansta yapılan müdahalenin ardından kalp, sağlık ekipleri tarafından tekrar çalıştırıldı. Ağır yaralı Murat Duha, önce Biga Devlet Hastanesi’nde ardından Çanakkale’de tedavi altına alındı. Murat’ın kafa travması, akciğer sönmesi, karaciğer ve pankreasta organ hasarları tespit edildi. Çanakkale’de 45 günlük yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından 15 gün de normal odada kalan Murat taburcu edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Murat’ın kalbinin durduğunun belirlenmesinin üzerine ambulansta yapılan müdahalenin ardından kalp, sağlık ekipleri tarafından tekrar çalıştırıldı. Ağır yaralı Murat Duha, önce Biga Devlet Hastanesi’nde ardından Çanakkale’de tedavi altına alındı. Murat’ın kafa travması, akciğer sönmesi, karaciğer ve pankreasta organ hasarları tespit edildi. Çanakkale’de 45 günlük yoğun bakım servisindeki tedavisinin ardından 15 gün de normal odada kalan Murat taburcu edildi.

Karar duruşmasında 5 yıl 9 ay hapis cezası

Biga Adalet Sarayı’ndaki Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması görüldü. Duruşma öncesi aile ve yakınları adliye önünde sloganlar atıp dövizler açarak Murat Duha Yıldız için adalet istedi. Duruşmaya taraf avukatları, Murat Duha Yıldız’ın yakınları bizzat katılırken şüpheli Y.C. SEGBİS ile bağlanarak katıldı. Görülen karar duruşmasında şüpheli Y.C.’ye ‘haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Karar duruşmasında 5 yıl 9 ay hapis cezasıBiga Adalet Sarayı’ndaki Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması görüldü. Duruşma öncesi aile ve yakınları adliye önünde sloganlar atıp dövizler açarak Murat Duha Yıldız için adalet istedi. Duruşmaya taraf avukatları, Murat Duha Yıldız’ın yakınları bizzat katılırken şüpheli Y.C. SEGBİS ile bağlanarak katıldı. Görülen karar duruşmasında şüpheli Y.C.’ye ‘haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 5 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Karara itiraz edeceklerini söyleyen Avukat Şeyma Çimendere, "Verilen karar, takdir edilen ve hükme bağlanan ceza miktarı gereği tabii ki de tatmin edici bir karar olmadı bizim açımızdan. Mahkeme heyeti tarafından 5 yıl 9 ay gibi bir ceza takdir edildi. Bizim temennimiz şu yöndeydi ki; en azından bir takdiri indirim hali uygulanmasın. Ancak mahkemeler takdiren adli sicil sabıka kaydının daha önce var olmayışı ve mahkemenin gözü önünde, heyet önündeki hal tutum ve davranışlardan kaynaklı olarak cezai indirim uygulayabiliyorlar. Tabii ki belli bir durum ve şartlar da vardı ama ancak bunlar kanun sınırlarında uygulanabilir bir hal alıyordu. Bunun da dışına çıkılamıyordu. Bizim bu aşamadan sonra tek temennimiz yetkililerimizden, devlet temsilcilerimizden lütfen toplumun değişen şartlarına, durumlarına tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak uygun bir kanun revizasyonunun sağlanması. Bizim buradaki dezavantajımız da şu oldu; kanun değişti ama olay tarihin manasıyla yaş küçüklüğü cezai indirim kapsamından çıkarılsa dahi olay tarihi noktasında lehe kanununun uygulanması gerekiyordu. Maalesef böyle bir sonuçla karşılaştık. Kararımız henüz kesin bir karar değil. İstinaf aşamasına tabi, yargı denetimine tabi bir karar. Biz de elimizden geleni üst yargıdan almaya çalışacağız" dedi.

Karara itiraz edeceklerini söyleyen Avukat Şeyma Çimendere, "Verilen karar, takdir edilen ve hükme bağlanan ceza miktarı gereği tabii ki de tatmin edici bir karar olmadı bizim açımızdan. Mahkeme heyeti tarafından 5 yıl 9 ay gibi bir ceza takdir edildi. Bizim temennimiz şu yöndeydi ki; en azından bir takdiri indirim hali uygulanmasın. Ancak mahkemeler takdiren adli sicil sabıka kaydının daha önce var olmayışı ve mahkemenin gözü önünde, heyet önündeki hal tutum ve davranışlardan kaynaklı olarak cezai indirim uygulayabiliyorlar. Tabii ki belli bir durum ve şartlar da vardı ama ancak bunlar kanun sınırlarında uygulanabilir bir hal alıyordu. Bunun da dışına çıkılamıyordu. Bizim bu aşamadan sonra tek temennimiz yetkililerimizden, devlet temsilcilerimizden lütfen toplumun değişen şartlarına, durumlarına tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak uygun bir kanun revizasyonunun sağlanması. Bizim buradaki dezavantajımız da şu oldu; kanun değişti ama olay tarihin manasıyla yaş küçüklüğü cezai indirim kapsamından çıkarılsa dahi olay tarihi noktasında lehe kanununun uygulanması gerekiyordu. Maalesef böyle bir sonuçla karşılaştık. Kararımız henüz kesin bir karar değil. İstinaf aşamasına tabi, yargı denetimine tabi bir karar. Biz de elimizden geleni üst yargıdan almaya çalışacağız" dedi.

Anne Çiğdem Yıldız, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada "Benim oğlumun diyeti bu olmamalıydı 5 yıl 9 ay. Diğer çocukların üstüne toprak atıldı, benim çocuğumun üstüne yorgan serildi. Yorgan serildiği için mi benim oğlumun diyeti bu. Benim oğlum canlı cenaze. Ben oğlumun diyeti bu olsun istemiyordum" ifadelerini kullandı.


Baba Hasan Yıldız ise karara itiraz ederek hak arama süreçlerini devam ettireceklerini vurgulayarak, "Çocuğumuzun hakkını sonuna kadar aramaya bir üst mahkemede devam edeceğiz. Bu yeterli bir ceza değildi. Sonuçta benim çocuğum ölmedi fakat yatağa bağımlı kaldı. Onun için çocuğumun hakkını bir üst mahkemede arayıp devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Anne Çiğdem Yıldız, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada "Benim oğlumun diyeti bu olmamalıydı 5 yıl 9 ay. Diğer çocukların üstüne toprak atıldı, benim çocuğumun üstüne yorgan serildi. Yorgan serildiği için mi benim oğlumun diyeti bu. Benim oğlum canlı cenaze. Ben oğlumun diyeti bu olsun istemiyordum" ifadelerini kullandı.Baba Hasan Yıldız ise karara itiraz ederek hak arama süreçlerini devam ettireceklerini vurgulayarak, "Çocuğumuzun hakkını sonuna kadar aramaya bir üst mahkemede devam edeceğiz. Bu yeterli bir ceza değildi. Sonuçta benim çocuğum ölmedi fakat yatağa bağımlı kaldı. Onun için çocuğumun hakkını bir üst mahkemede arayıp devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Başlıklar :murat duha yıldızçanakkalebigabiga adliye sarayıakran şiddetiokul şiddeti
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