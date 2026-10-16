Akran vahşetinde karar çıktı acılı anne isyan etti: 'Benim oğlum canlı cenaze'

Anne Çiğdem Yıldız, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada "Benim oğlumun diyeti bu olmamalıydı 5 yıl 9 ay. Diğer çocukların üstüne toprak atıldı, benim çocuğumun üstüne yorgan serildi. Yorgan serildiği için mi benim oğlumun diyeti bu. Benim oğlum canlı cenaze. Ben oğlumun diyeti bu olsun istemiyordum" ifadelerini kullandı.





Baba Hasan Yıldız ise karara itiraz ederek hak arama süreçlerini devam ettireceklerini vurgulayarak, "Çocuğumuzun hakkını sonuna kadar aramaya bir üst mahkemede devam edeceğiz. Bu yeterli bir ceza değildi. Sonuçta benim çocuğum ölmedi fakat yatağa bağımlı kaldı. Onun için çocuğumun hakkını bir üst mahkemede arayıp devam edeceğiz" şeklinde konuştu.