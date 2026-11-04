Güvenlik kameraları son izini verdi: Kayıp yaşlı adam her yerde aranıyor

Olay, 2 Kasım günü saat 15.00 sıralarında Akyaka Mahallesi'nde meydana geldi.

Alzheimer hastası ağabeyi Kemal Yeter'e ulaşamayan Mestan Yeter (77), kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Kemal Yeter için AFAD, Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG-AME), itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalar, Akkaya ve çevresindeki kırsal alanda sürdürülüyor. Yeter'in kayıp olmadan önce son görüntülerinin bulunduğu güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan ekipler, Akyaka Kadın azmağı çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şu ana kadar Yeter’e dair bir iz bulunamadı.

Gündem

Haber alınamıyordu: Kızılırmak'a düşen otomobildeki kayıp şahsın cansız bedeni bulundu

Gündem

Sivas’ta kaybolan Büşra bebek 53 gündür aranıyor