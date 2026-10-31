Muğla'nın güneyine kuvvetli yağış uyarısı: Dört ilçede etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'nın güneyi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinde Muğla'nın Ula, Ortaca, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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