Muğla'nın güneyine kuvvetli yağış uyarısı: Dört ilçede etkili olacak
23:25, 31/10/2026, Cumartesi
AA
Muğla'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Ula, Ortaca, Marmaris ve Köyceğiz ilçeleri için sağanak uyarısı yaptı. Bu gece saatlerinde etkili olması beklenen yağışlarla birlikte kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'nın güneyi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinde Muğla'nın Ula, Ortaca, Marmaris ve Köyceğiz ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Vatandaşların, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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Başlıklar :Meteoroloji Genel MüdürlüğüMuğlaSağanak