Fırtına ve sağanak seferleri vurdu: Feribot seferleri iptal edildi
11:59, 26/10/2026, Pazartesi
IHA
Bodrum’da feribot seferleri iptal edildi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle feribot seferleri iptal edildi.
Bodrum'da bugün kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı birlikte kuvvetli rüzgar da hakim olacak.
Beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle bugün Bodrum ile Datça ilçeleri arasında yapılacak feribot seferleri iptal edildi.
Ayrıca Bodrum ile Yunanistan’ın İstanköy Adası arasındaki seferlerin de iptal edildiği öğrenildi.
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