Milas Belediyesine operasyon: Polis belediye binasına giriş ve çıkışları durdurdu
08:44, 20/10/2026, SalıG: Güncelleme: 09:07, 20/10/2026, Salı
IHA
Operasyona ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, polisin aramasının devam ettiği öğrenildi.
Muğla'nın Milas İlçe Belediyesi'nde polis ekiplerince sabaha karşı baskın düzenlendi. Belediye'de yapılan aramalar nedeniyle belediye binasına girişlerin durdurulduğu belirtildi.
Polis ekiplerince belediye binasında yapılan denetimler çerçevesinde, belediye binası çevresinde çevik kuvvet ekiplerinin görev aldığı görülürken, içeride bazı birimlerce arama yapıldığı öğrenildi.
Operasyona ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, polisin aramasının devam ettiği öğrenildi.
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