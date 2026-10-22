Bodrum'da TIR ile motosiklet çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.30 sıralarında Emin Anter Bulvarı Torba yönünde meydana geldi. Y.T. (42) yönetimindeki 06 FZ 3853 plakalı TIR ile Şenol Tozcu yönetimindeki 48 VN 131 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Tozcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Şenol Tozcu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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