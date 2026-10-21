Bodrum’da feci kaza kamerada: 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Fatma Özer’e motosiklet çarptı. Ağır yaralanan Özer, kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, Bodrum Jandarma Kavşağı Çevreyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümbet istikametinden Bitez yönüne seyreden 48 ARG 700 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada karşıya geçmeye çalışan Fatma Özer’e (79) çarptı.
Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Çarpmanın etkisiyle yaralanan Özer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özer, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza anı kamerada
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin kavşağa doğru ilerlediği, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı ve çarpmanın ardından yaşananlar anbean görülüyor.