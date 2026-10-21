Bodrum’da feci kaza kamerada: 79 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Türkiye’den dört resort otel Avrupa’nın en iyi 25’i arasında

Dünyanın önde gelen seyahat yayınlarından Condé Nast Traveller’ın açıkladığı Readers’ Choice Awards 2026 sonuçlarında Türkiye, lüks turizmdeki başarısıyla Avrupa’nın zirvesine adını yazdırdı. Avrupa’nın en iyi 25 resort otelinin belirlendiği listede Türkiye’den dört tesis yer alırken, Maxx Royal Bodrum, Portekiz’den Vila Vita Parc, Birleşik Krallık’tan Gleneagles ve İspanya’dan Six Senses Ibiza’nın ardından dördüncü sıraya yerleşerek Avrupa’nın en seçkin resort otelleri arasındaki yerini aldı. Birleşik Krallık okurlarının oylarıyla belirlenen listede Bodrum’dan iki, Fethiye’den iki tesisin yer alması, Türkiye’nin uluslararası lüks turizm pazarındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.