Şiddetli yağış Marmaris'i vurdu: Araçlar mahsur kaldı, yollar çöktü

Muğla'nın güneyine kuvvetli yağış uyarısı: Dört ilçede etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Ula, Ortaca, Marmaris ve Köyceğiz ilçeleri için sağanak uyarısı yaptı. Bu gece saatlerinde etkili olması beklenen yağışlarla birlikte kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.