Bodrum'da sağanak felaketi: Dere taştı, otomobil denize sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 46 kilogram yağışın düştüğü ilçede 9 mahallede ev ve iş yerlerini su basarken, taşan dere nedeniyle bir otomobil denize sürüklendi.
Bodrum'da gece boyunca süren ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak yağış kentte olumsuzluklara yol açtı.
Çok sayıda mahallede su baskınları ve maddi hasar meydana gelirken, ekipler bölgede tahliye ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
20 EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI
İlçe genelinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında 9 ayrı mahallede toplam 17 ev ve 3 iş yerinde su baskınları yaşandı.
Yağış sularının tahliyesi ve tıkanan kanalların açılması için belediye ve itfaiye ekipleri su basan noktalara müdahalede bulundu.
HURMA DERESİ TAŞTI: BİR OTOMOBİL DENİZE SÜRÜKLENDİ
Mazı Mahallesi'nde bulunan Hurma Deresi'nin debisinin aşırı yağışla yükselmesi sonucu park halindeki bir otomobil denize sürüklendi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edilerek denizde sürüklenen aracı kurtarma çalışması başlatıldı.
YALIKAVAK'TA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, ARAÇ DEVRİLDİ
Yalıkavak Mahallesi'nde caddeleri kaplayan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar ve kazalar yaşandı.
Deveci Salih Caddesi'nde bir otomobil devrilirken, yağışın etkisiyle bir istinat duvarı çöktü.
Kara yollarında biriken sular ekiplerce tahliye edilirken ilçede yağışın aralıklarla sürdüğü bildirildi.