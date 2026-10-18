Makinesi arızalandı boğazda sürüklenmeye başladı: Son anda yardıma yetiştiler

Çanakkale'de 86 bin yıllık mağarada gizemli keşif: Dünyadaki nadir örneklerden bir tanesi

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki 86 bin yıllık İnkaya Mağarası'nda yapılan termal dron çalışmalarında, 130 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde çakmaktaşı kütlesi tespit edildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Özer, "Bu dünyadaki nadir örneklerden biri. Bu, Paleolitik Çağ insanlarının doğrudan doğruya ham madde olarak kullandıkları kaynak aslında ve aynı zamanda onların mağarasını da meydana getiriyor" dedi.