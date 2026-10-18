Makinesi arızalandı boğazda sürüklenmeye başladı: Son anda yardıma yetiştiler
13:58, 18/10/2026, Pazar
DHA
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, yedeklenip Lapseki'ye yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda, 1915 Çanakkale Köprüsü yakınlarında 7 metre uzunluğundaki bir tekne, makine arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-6' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi.
İçinde 2 kişi bulunan tekne, yedeklenip, Lapseki mevkisine yanaştırıldı.
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