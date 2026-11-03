Ayvacık'ta kaçak yapı operasyonu: 78 yapının yıkımı gerçekleştirildi
17:34, 03/11/2026, Salı
IHA
Ayvacık’ta 78 kaçak yapı yıkıldı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce Ekim ayında 78 kaçak yapının yıkımı gerçekleşti.
Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Ayvacık ilçesinde ruhsatsız kaçak yapıların tespiti yapıldı.
Ekim ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda Ayvacık ilçesinde toplam 78 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.
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