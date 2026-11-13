Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde hayvan otlatmak için ormana giden Mustafa Burma (75), ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Ayvacık'a bağlı Kayalar köyü yakınlarında meydana geldi.
Yakınları yerde hareketsiz buldu
Küçükbaş hayvanlarını otlatmaya giden Burma, bir süre sonra yakınları tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.
Jandarma inceleme başlattı
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Burma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
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