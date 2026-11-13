Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Velioğlu köyü Çarşambalı Mahallesi’nde yaşayan 30 yaşındaki Atakan Enes Çarşambalı’dan 1 Kasım’dan bu yana haber alınamadı.
Çatı katındaki arama
Önceki gün yürütülen arama çalışmalarında evinin çatı katında hareketsiz bulunan Çarşambalı’nın, yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cenaze töreni
İşlemlerin ardından ailesine teslim edilen Çarşambalı’nın cenazesi için bugün tören düzenlendi. Ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından Atakan Enes Çarşambalı’nın cenazesi dualarla toprağa verildi.
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