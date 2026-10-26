Hastaneye gitmek için yola çıktığı aracının direksiyonunda baygın bulundu

Zonguldak-Filyos tünellerinde çalışan Oktay Çakır, şiddetli baş ağrısı nedeniyle kendi aracıyla hastaneye gitmek için yola çıktı. Ancak bir süre sonra Çakır, Zonguldak İl Özel İdaresi personeli Ergin Karakaya ve Koray Yeşildağ tarafından yol kenarında park halindeki otomobilinde baygın halde bulundu. Çakır’a ilk müdahaleyi yapan 2 personel, sağlık ekiplerine haber verdi. Çakır, bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

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