Hastaneye gitmek için yola çıktığı aracının direksiyonunda baygın bulundu
16:39, 26/10/2026, Pazartesi
DHA
Çakır, bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.
Zonguldak'ta şiddetli baş ağrısı nedeniyle hastaneye gitmek üzere yola çıkan Oktay Çakır, yol kenarında park halindeki otomobilinde baygın bulundu. Bölgeden geçen İl Özel İdaresi personelinin ilk müdahalesini yaptığı Çakır, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak-Filyos tünellerinde çalışan Oktay Çakır, şiddetli baş ağrısı nedeniyle kendi aracıyla hastaneye gitmek için yola çıktı. Ancak bir süre sonra Çakır, Zonguldak İl Özel İdaresi personeli Ergin Karakaya ve Koray Yeşildağ tarafından yol kenarında park halindeki otomobilinde baygın halde bulundu. Çakır’a ilk müdahaleyi yapan 2 personel, sağlık ekiplerine haber verdi. Çakır, bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.
Hayat
60 yaşındaki kadına kritik operasyon: Beynindeki 10 santimetrelik kitle çıkarıldı
Hayat
Demir deposu sadece ıspanak değil
Hayat
Sağlıklı ömür için ilk 1000 gün önemli
Hayat
Tiroid bezinde yeni bir hücre bulundu
Hayat
Ölümcül virüs Türkiye'nin kapısına dayandı: Korkutan bilanço açıklandı, komşuda çok sayıda kişi hayatını kaybetti