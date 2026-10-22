Zonguldak’ta bina faciasının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: 7 bina tahliye edildi

Metrekareye 100 kilogramı aşan yağış bekleniyor

Meteoroloji, Düzce ve Zonguldak çevreleri için çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı yayımladı. 15 Ekim Perşembe günü ilk saatlerden itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.